Skurrile WG-Anzeige: Dieses Zimmer gibt es nur nackt

Wien (Österreich) - Wohnungen sind knapp - auch in der österreichischen Hauptstadt Wien . Gerade junge Leute haben es oft schwer, eine gute und vor allem bezahlbare Bleibe zu finden. Kein Wunder also, dass man bei der WG-Suche auch mal auf die eine oder andere kuriose Anzeige stößt. Doch diese hier ist besonders skurril: Denn angeboten wird nicht nur ein Zimmer - sondern gleich ein ganzer Lifestyle.

Allerdings gibt es eine Besonderheit: Der Mann will eine Nackt-WG gründen, Geschlecht egal.

Der 33-jährige Vermieter bietet ein 20 Quadratmeter großes Zimmer im 5. Bezirk für 400 Euro an, richtet sich dabei explizit an "hippe Leute". Bis hierhin nichts Außergewöhnliches.

Als Beispiel führt er aus: "Wenn man nackt (mit seinem Partner) im Bett liegt, kann man einfach aufstehen und sich eine Cola zu trinken holen."

Natürlich, so räumt der 33-Jährige ein, dürfe man in sich im eigenen Zimmer auch bekleidet aufhalten. Nur eben nicht in den Gemeinschaftsräumen.

Bewerben kann man sich auf die "hippe" WG noch bis Ende Juli. Wer Interesse hat, soll in der Bewerbung beantworten, was Nacktheit für einen bedeutet und warum man gern in einer Nackt-WG leben möchte.