Täuschend echt: Händler warnt vor Labubu-Fälschungen

Dresden - Was als Verkaufsschlager geplant war, entpuppte sich als großer Irrtum. Der Betreiber des Dresdner Automatenladens "Vendys", Walter Bersch (33), warnt vor gefälschten Labubus, die unwissentlich als Originale verkauft werden.

Der Besitzer von "Vendys" Walter Bersch (33) hatte vor, die beliebten Labubus in seinem Laden in Dresden zu verkaufen. (Archivbild) © Stefan Häßler

Im Gespräch mit TAG24 erzählt der 33-Jährige offen über seine Erfahrungen mit dem Geschäft rund um die beliebten Kuscheltieranhänger.

Ende Juni veröffentlichte der Account von "Vendys" ein Video mit der Ankündigung: "Das Warten hat ein Ende."

Gemeint waren dabei die heiß begehrten Labubus, die seit Monaten weltweit für Aufsehen sorgen.

Prominente präsentieren sie an ihren Handtaschen, Fans stehen stundenlang Schlange und im Netz kursieren unzählige Videos über die grinsenden Figuren aus China.

Nun sollten sie auch in Dresden verfügbar sein, so zumindest die Hoffnung. Denn was der Ladenbesitzer zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste: Die vermeintlichen Labubus waren Fälschungen, sogenannte Lafufus.

Nachdem ihm der Fehler aufgefallen war, informierte er seine Kundschaft und verkauft die Plüschfiguren seither transparent als "Lafufus". Zugleich warnt er vor weiteren Fälschungen.