Will Smith sorgt für Grammy-Wirbel: Sein Sohn schießt den Vogel ab!

Am Sonntagabend wurden die Grammys verliehen. Jaden Smith war mit seiner Kopfbedeckung einer der Hingucker des Abends. Auch Papa Will Smith sorgte für Wirbel.

Von Elias Kroll

Los Angeles (USA) - Am Sonntagabend (Ortszeit) traf sich in Los Angeles wieder alles aus der (amerikanischen) Musikbranche, was Rang und Namen hat - die Grammys wurden verliehen. Auch modisch hatte die Preisverleihung wie üblich einiges zu bieten. Jaden Smith (26) war mit seiner fragwürdigen Kopfbedeckung einer der Hingucker des Abends.

Jaden Smith (26), an der Seite von Schwester Willow Smith (24), kam mit 'ner Burg auf dem Kopf. © dpa/Invision/Jordan Strauss Klar, der Skandal schlechthin war Kanye Wests Freundin Bianca Censori (30) mit ihrem Nacktkleid sicher. Doch auch "Karate Kid"-Star Jaden Smith tauchte mit einem Outfit in der Crypto.com Arena auf, über das man noch lange reden wird. Der Sohn von Schauspielerin Jada Pinkett Smith (53) und Oscarpreisträger Will Smith (56), der bei dem Event selbst für Wirbel sorgte, erschien an der Seite seiner Schwester Willow Smith (24) auf dem roten Teppich. Doch für die Fotografen war weniger interessant, wer neben ihm war - als vielmehr, was da auf ihm war. Denn der Schauspieler und Rapper trug nicht nur einen klassischen schwarzen Anzug, sondern auch eine pechschwarze Burg - auf seinem Kopf! Selbst für Hollywood-Verhältnisse ein echt skurriles Modestatement. Kurioses Aus heiterem Himmel: Mysteriöser Eisklumpen kracht in Hausdach Was ihn zu der düstereren Gebäude-Kopfbedeckung bewegte, verriet Jaden den anwesenden Reportern bei der 67. Grammy-Verleihung allerdings nicht.

Was Jaden uns wohl mit der Burg sagen will? © Frazer Harrison/Getty Images via AFP

