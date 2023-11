Doch keine Scheidung? Jada Pinkett Smith sieht sich "für immer" an Wills Seite

Kalifornien (USA) - Trotz einer Enthüllungsbiografie und der Tatsache, dass Jada Pinkett Smith (52) diverse Eheprobleme und die "Quasi-Trennung" von Will Smith (52) seit 2016 preisgegeben hatte, wird es wohl keine Scheidung geben. Davon geht zumindest die Schauspielerin aus.

Nach Jada Pinkett Smiths (52, r.) Buch "Worthy" hielten sich die Scheidungsgerüchte wacker. Doch sie plant wohl, für immer mit Will Smith (55, l.) zusammenzubleiben. © MICHAEL TRAN / AFP

Im Oktober stellte Pinkett Smith ihren Ehemann Will vor der ganzen Welt bloß, indem sie in ihrem Memoiren "Worthy" enthüllte, dass das Hollywood-Traumpaar bereits seit 2016 getrennt lebt. Der Schauspieler soll über die legale Trennung nachgedacht haben, hieß es Anfang des Monats.

Immerhin holte der "I am Legend"-Darsteller erst im vergangenen Jahr bei den Oscars zu einer filmreifen Ohrfeige gegen Chris Rock (58) aus, als der einen Witz auf Jadas Kosten machte. Deren Enthüllungen hätten Will "gedemütigt".

Das lange Eheverhältnis der Smiths, die zwei gemeinsame Kinder - Willow (23) und Jaden (25) - haben, kann man wohl schlecht in einem Schwarz-Weiß-Schema betrachten. Seit 1997 sind die Smiths verheiratet, 26 Jahre also.

Wie Business Insider nun berichtet, erklärte Pinkett Smith in einem Interview der Drew Barrymore Show, das am heutigen Dienstag ausgestrahlt wird, sie wolle "für immer mit [Will Smith] zusammenbleiben".

Das Paar habe sich trotz "Quasi-Trennung" dazu entschlossen, sich nicht legal scheiden zu lassen.