Diebstahl mit Folgen: Langfinger verliert Bein bei Festnahme

Zaandam (Niederlande) - Ein Ladendieb wurde während seines Beutezugs in einem niederländischen Supermarkt ertappt - und verlor am Ende sogar sein Bein.

Die Polizei konnte die Beinprothese schließlich hinter dem Polizeiauto sicherstellen. © Facebook/Screenshot/Politie Basisteam Zaanstreek

Wie die Polizei Zaanstreek auf Facebook berichtet, konnte ein Kleinganove am Freitagabend gegen 17:30 Uhr zusammen mit einem Komplizen festgenommen werden.

Doch als die Beamten den Mann vom Polizeiwagen zur Wache begleiteten, staunten sie nicht schlecht - der Beschuldigte hatte offenbar seine Beinprothese verloren oder sogar selbst abgenommen.

Die Polizei schrieb dazu: "Unserem frisch festgenommenen Mann schien plötzlich ein Bein zu fehlen."

Da der Mann eine lange Hose trug und sich wehrte, fiel das Fehlen der Prothese erst später in der Zelle auf, wie die niederländische Regionalzeitung Noordhollands Dagblad berichtet.