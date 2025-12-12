Mutter zeigt Tochter Fotos aus ihren Uni-Zeiten: Kommentar der Kleinen ist brutal ehrlich
USA - Wer war hier wohl entsetzter - Mutter oder Tochter? Sadie Clements aus den USA hatte einige alte Fotos aus Uni-Zeiten beim Aufräumen wiedergefunden - und vor allem ihrem Mann Caleb gezeigt. Doch als die Bilder auf dem Schreibtisch verteilt herumlagen, wagte auch Clements Tochter Phoebe (4) einen Blick darauf. Was sie kurz darauf zu ihrer Mutter zu sagen hatte, war brutal ehrlich.
Seit Anfang der Woche geht das Video, in dem sich Mutter und Tochter über die alten Fotos unterhalten, auf Instagram viral. Grund dafür ist vor allem das, was die Vierjährige sagt.
"Sehe ich noch so aus, wie da", will Clements von ihrem Mädchen wissen. "Nein, nicht wirklich", antwortet Phoebe zunächst noch diplomatisch. Dummerweise hakt ihre Mutter noch einmal nach: "Was sieht anders aus?"
"Na ja, auf dem Foto siehst du einfach hübsch aus (...) Aber jetzt nicht mehr", knallt das Kleinkind seiner Mama hin. Kurz darauf bricht die Aufnahme abrupt ab.
Dem Insta-Publikum reicht das Material aber auch so, um sich zu amüsieren. So sind in den ersten drei Tagen bereits mehr als 780.000 Klicks zusammengekommen.
Newsweek hakte allerdings noch einmal bei Clements nach, wollte diese Woche mehr über den kuriosen Moment erfahren.
Virales Instagram-Video zeigt kuriosen Dialog zwischen Mutter und Tochter
"Ich habe sie meinem Mann gezeigt", sagte sie gegenüber dem US-Magazin. "Wir haben uns im Studium kennengelernt, und ich glaube, er hat sie noch nie gesehen", fügte Clements hinzu.
Als erfahrene Grundschullehrerin konnte sie mit der Situation aber routiniert umgehen. "Ich musste einfach lachen, weil sie recht hatte", gab die US-Amerikanerin zu.
Phoebe sei hingegen wirklich "geschockt" gewesen, habe nicht glauben können, wie sie früher ausgesehen habe, so Clements.
Trotz allem war sich die Mutter nicht zu schade, das Video zu veröffentlichen. "Unzählige Leute - hauptsächlich Frauen - teilen ihre Geschichten über urkomische und unpassende Dinge, die ihre Kinder zu ihnen gesagt haben."
Dem wollte sie wohl in nichts nachstehen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/sadiejoclements