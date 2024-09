Dieser Flug ging in die Hose! Passagier mit flottem Otto zwingt Maschine zum Umkehren

New York City (USA) - Viele Wege führen nach Rom. In diesem Fall über einen Umweg. Das mussten Passagiere einer Maschine der US-amerikanischen Fluggesellschaft Delta Air Lines miterleben, weil ein Fluggast mit Durchfall zu kämpfen hatte.

Vor etwa einem Jahr musste schon einmal eine Delta-Maschine umkehren, weil sich ein Passagier in die Hose gemacht hatte. (Symbolbild) © ETIENNE LAURENT / AFP

Ein Airbus A330 hob am vergangenen Freitag in Boston (Massachusetts) in Richtung der "Ewigen Stadt" ab, musste allerdings nach etwa einer Stunde schon wieder die Landeklappen ausfahren.

Wie die New York Post berichtete, sei der Flieger mit 281 Passagieren an Bord bereits mitten über dem Atlantik gewesen, als der Pilot umkehrte und den John F. Kennedy Flughafen in New York City ansteuerte.

Dort hieß es für die "Insassen" raus aus dem Flieger und warten. Denn erst am frühen Samstag ging es für alle weiter in Richtung Rom. Aber warum eigentlich?

Ein Passagier soll es nach dem Start in Boston mit dem Magen zu tun bekommen haben. Diagnose: Durchfall! Delta Air Lines sprach von einem "medizinischem Problem". Auf der Plattform X kursierten Gerüchte, dass es aus dem Betroffenen zwischen anderen Fluggästen mitten auf einen Sitz heraussprudelte.