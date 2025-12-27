Dank ChatGPT: Junge (6) überlebt lebensgefährlichen Tumor

Belgien - Dank ChatGPT konnte ein sechsjähriger Junge aus Belgien rechtzeitig operiert werden - und überlebte.

Wie die flämische Tageszeitung HLN berichtet, bemerkten die Eltern Ellen (39) und David (47) Anfang Dezember ungewöhnliche Symptome bei ihrem Sohn Nyo (6).

Zunächst gingen sie davon aus, dass es sich um eine Magen-Darm-Grippe handelte.

Doch als neben Kopfschmerzen und Übelkeit auch Doppelbilder, Schwindel, plötzliches Einschlafen und geistige Abwesenheit hinzukamen, wandten sie sich an ein KI-Tool, das ihnen dringend riet, ihr Kind sofort in ein Krankenhaus zu bringen.

In der Nacht vom 5. auf den 6. Dezember stellten die Ärzte schließlich einen großen Tumor im hinteren Bereich des Hirnstamms fest. Dieser konnte wenig später erfolgreich entfernt werden.