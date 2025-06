80-Jähriger muss im Supermarkt schuften, um Arztrechnungen seiner verstorbenen Frau zu bezahlen

St. Georg (USA) - Während andere Senioren ihren wohlverdienten Ruhestand genießen, schuftet ein Mann aus dem US-Bundesstaat Utah fast täglich in einem Supermarkt: Doch Gary Saling (80) ist nicht freiwillig auf der Arbeit, er gab einst einem besonderen Menschen ein herzzerreißendes Versprechen, was er bis heute hält.

Obwohl sich der gesundheitliche Zustand von Carol rasch verschlechterte, übernahm Gary die Pflege seiner Frau. "Ich habe mir selbst, Gott, ihr, ihrem Bruder, ihrem Sohn und ihrer Tochter (ihren Stiefsöhnen) versprochen, sie nicht in ein Pflegeheim zu geben", erklärte der 80-Jährige später gegenüber der New York Post .

Duana Johnson hatte den 80-Jährigen beim Einkaufen in einer "Smiths"-Filiale in St. Georg angetroffen und erschrak, dass ein derart gebrechlicher Mann noch arbeiten muss. Sie nahm all ihren Mut zusammen und fragte Gary nach dem Grund, woraufhin dieser in Tränen ausbrach.

Der einstige Stararchitekt muss arbeiten, um die Arztrechnungen seiner verstorbenen Frau abbezahlen zu können. © Screenshot/gofundme.com/f/support-80yearold-bagger-garys-savings-retirement-dream. Facebook/Legit St George Word of Mouth

Statt in seinen ehemaligen Beruf als erfolgreicher Architekt zurückzukehren, nahm der 80-Jährige einen Job an, bei dem er laut eigenen Aussagen "nicht so viel denken" müsse. Im Supermarkt packt er nun vier Tage die Woche den Einkauf von Kunden ein und hilft ihnen anschließend beim Tragen.

Gegenüber Duana Johnson erklärte Gary, dass er wohl bis an sein Lebensende arbeiten müsse, um die Rechnungen abzubezahlen. Hinzu kommen seine eigenen gesundheitlichen Probleme: Nach Infektionen an beiden Füßen und Operationen fällt es dem rüstigen Senior immer schwerer, stundenlang auf den Beinen zu sein.

Für Duana war nach ihrer Begegnung mit Gary klar, dass sie etwas für den 80-Jährigen tun müsse und erstellte eine Spendenseite. "Ich bete darum, dass wir den Betrag aufbringen können, der eigentlich für Garys Ruhestand vorgesehen war und für Arztrechnungen verwendet werden musste, die ihn verschuldet haben", schreibt sie auf der GoFundMe-Seite.

Mittlerweile konnten auf unterschiedlichen Wegen schon fast 40.000 Dollar (35.000 Euro) gesammelt werden. Die Organisatorin hofft, dass das Geld ausreicht, um Gary Ende Juni in Rente schicken zu können.

Der ehemalige Architekt sei "überwältigt von Dankbarkeit" und "sprachlos" über die Großzügigkeit der vielen fremden Spender.

Dass man ihn einen Heiligen nennt, lehne er allerdings ab: "Ich habe sie zu Hause gepflegt, vom Tag der Diagnose bis zu ihrem letzten Atemzug, als ich sie in meinen Armen hielt. Und das lag daran, dass ich ein Gelübde abgelegt habe, so einfach ist das", begründet er seinen Arbeitswillen. "Ich habe ein Gelübde abgelegt, in guten wie in schlechten Zeiten."