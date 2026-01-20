Junge Frau hielt Wölbung für Adamsapfel: Beule am Hals sorgt für Schockdiagnose
Rotherham (Großbritannien) - Eine Britin bemerkte eine Beule an ihrem Hals und nahm es zunächst mit Humor - doch aus dem Scherz wurde schnell Ernst, als eine erschütternde Diagnose folgte.
Wie Mirror berichtet, hielt Bethany Dodwell die auffällige Wölbung an ihrem Hals zunächst für einen Adamsapfel - so ausgeprägt war die ungewöhnliche Erhebung.
Müdigkeit und Atembeschwerden führte sie lange Zeit auf ihren vollen Terminkalender sowie ihre Asthma-Diagnose zurück. "Es war wirklich schlimme Erschöpfung, aber ich habe mir nie etwas dabei gedacht, weil es schon seit meiner frühen Jugend so war", so Bethany.
Erst auf Anraten ihrer Mutter suchte sie im Juli 2025 einen Arzt auf. Dort wurden eine Ultraschalluntersuchung sowie eine Biopsie veranlasst.
Im September erhielt sie schließlich die niederschmetternde Diagnose: Schilddrüsenkrebs im fünften Stadium.
Vermutlich litt Bethany bereits seit über zehn Jahren an Krebs
Im Dezember unterzog sich Bethany schließlich einer Operation, bei der der Tumor, ihre gesamte Schilddrüse sowie mehrere umliegende Lymphknoten entfernt wurden, da sich der Krebs bereits ausgebreitet hatte.
"Der Tumor war knapp sechs Zentimeter groß. Die Ärzte meinten, ich hätte ihn vermutlich schon seit meiner frühen Jugend. [...] Ich bin jetzt 25, also habe ich die Krankheit wohl schon über zehn Jahre."
Anfang Februar beginnt sie mit der Radiojodtherapie, um mögliche verbliebene Krebszellen zu bekämpfen.
Bethany appelliert eindringlich, bei ungewöhnlichen Veränderungen am eigenen Körper nicht zu zögern und ärztlichen Rat einzuholen.
"Wenn sich etwas in eurem Körper komisch anfühlt oder ihr Zweifel habt, lasst es immer abklären, selbst wenn ihr denkt, ihr übertreibt. Handelt immer, denn genau das habe ich getan, und es war gut so. Ihr kennt euren Körper am besten und er sagt euch, wenn etwas nicht stimmt", betont die junge Frau im Gespräch mit dem Mirror.
