Siebenjährige wird von Mädchengruppe beschimpft: Ihre Antwort rührt Mutter zu Tränen

Brooklyn (New York, USA) - Ihr Leben ist zurzeit nicht leicht: Erst kürzlich ist Emmie Droubay (7) mit ihren Eltern und Geschwistern von Utah nach Brooklyn in New York gezogen. Dort muss sich die Kleine nun alles neu aufbauen. Vor allem Freundschaften und die neue Schule sind ein großes Thema für sie. Vor wenigen Tagen wurde die Schülerin dort übel von einer Mädchen-Gruppe beschimpft. Als sie ihrer Mutter Maren (32) später erzählte, was sie geantwortet hatte, kamen dieser die Tränen.

Emmie Droubay (7) konnte ihre Mutter Maren Droubay (32) vor Kurzem mächtig beeindrucken. © Bildmontage: Instagram/Screenshots/marendroubay

In einem Instagram-Clip der 32-Jährigen erzählt Emmie noch einmal, was sie den gemeinen Mädchen entgegengehalten hat. "Meine Familie hält mich für eine Prinzessin und für superlieb und nett", habe sie geantwortet.

"Aber wenn ihr das nicht so seht, ist das auch okay, denn so sehe ich mich selbst und so bin ich auch. Ich weiß, wer ich bin, und ich weiß, dass ich eine süße kleine Prinzessin und ganz lieb bin", habe sie hinzugefügt.

Diese Antwort traf bei Maren einen Nerv: "Ich war total beeindruckt und gerührt und habe Freudentränen geweint, als sie mir ihre Geschichte erzählte", sagte sie jetzt in einem Gespräch mit Newsweek.

Allerdings ist sie mit dieser Einschätzung alles andere als allein.