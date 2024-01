03.01.2024 07:45 1.092 Eltern fassen es nicht: Geburt dieser Zwillinge ist besonders!

Im US-Bundesstaat New Jersey sind Zwillinge an zwei verschiedenen Tagen in zwei verschiedenen Jahren zur Welt gekommen.

Von Marcus Scholz

New Jersey (USA) - Ein Paar hatte für Neujahr fest die Geburt seiner Zwillinge eingeplant. Dann kam alles anders, denn die Babys haben weder das gleiche Geburtsdatum noch das gleiche Geburtsjahr. Ezra und Ezekiel sind Zwillinge, die in zwei verschiedenen Jahren geboren wurden. © Screenshot/Instagram/virtuahealth Als die werdenden Eltern Eve und Billy Humphrey kurz vor dem Jahreswechsel in das Virtua Voorhees Hospital im US-Bundesstaat New Jersey einrückten, waren sie sich sicher, Silvester ohne Kindergeschrei feiern zu können. Wie Fox 29 berichtete, machte ihnen aber um 23.48 Uhr einer ihrer Zwillinge einen Strich durch die Rechnung. Der kleine Ezra ließ seine Mutter spüren, dass er die traute Zweisamkeit mit seinem Geschwisterchen satthatte und an die frische Luft möchte. Kurz vor Mitternacht war also Zwilling Nummer eins auf die Welt gekommen. Nummer zwei schien es im Mutterleib aber noch zu gefallen. Erst 40 Minuten nach seinem Brüderchen bahnte sich Ezekiel seinen Weg. Kurioses Irre Autofahrt geht viral: Löwe auf der Rückbank schockt Passanten Die beiden Geschwister sind also weder am selben Tag noch im selben Jahr geboren. Kurios! Auf Zwillingseltern wartet jede Menge Arbeit - und ein Bonus Mutter Eve und Vater Billy freuen sich über den Nachwuchs. © Screenshot/Instagram/virtuahealth Zu Hause wartet auf die Neuankömmlinge ihr drei Jahre älterer Bruder Hezekiah, der übrigens an einem 3. Januar geboren wurde. Zwilling Ezra teilt sich den Geburtstag derweil mit seinem Vater Billy, der auch zu Silvester zur Welt kam. Mit der Geburt ihrer Zwillinge hat die Familie ab sofort eine beinahe unglaubliche Geburtstagsgeschichte zu erzählen. Allerdings wartet wohl auch jede Menge Arbeit auf die Eltern. Vor allem der Papierkram treibt ihnen die Schweißperlen auf die Stirn. "Wenn man jemandem sagt, dass man Zwillinge hat, will er dasselbe Datum aufschreiben. Aber nein, sie sind auch noch an verschiedenen Tagen in verschiedenen Jahren geboren", sagte Vater Billy. Kurioses Mann bekommt erstmals Toupet: Als er in den Spiegel schaut, erkennt er sich nicht wieder Doch auch damit werden die Humphrey's klarkommen. Immerhin wartet ein kleiner finanzieller Bonus auf die Eltern. "Wir bekommen dieses Jahr eine zusätzliche Steuerabschreibung und im nächsten Jahr noch eine", so Mutter Eve. Am wichtigsten sei aber, dass Ezra und Ezekiel gesund sind.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshots/Instagram/virtuahealth