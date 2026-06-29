Eltern suchen nachts panisch nach Kleinkind: Wo sie das Mädchen finden, glaubt keiner

Melbourne - Es war sicherlich das Letzte, was Australierin Lisa hören wollte, als ihr Mann sie mitten in der Nacht aufweckte und ihr panisch erklärte, dass die gemeinsame Tochter nicht in ihrem Bettchen lag. Der Grund sollte nicht nur die Eltern des Kindes völlig unerwartet treffen, sondern im Netz für ziemlich viel Aufmerksamkeit sorgen.

Die Tochter eines Paares aus Australien schlummerte in einem viel zu kleinen Versandkarton. © Bildmontage/Screenshot/Instagram/ lisa_desanctis

Wer selbst Kinder hat, weiß, dass gerade in den ersten Jahren die Nächte ziemlich durchwachsen aussehen können. Ob es nun am Einschlafen, Durchschlafen oder Alpträumen liegt, ist bei jedem Kind anders. Müde macht diese Zeit aber in jedem Fall.

Auch Lisa Desanctis aus Melbourne wurde aus ihrem kostbaren Mutter-Schlaf gerissen, als ihr Partner sie in der Nacht plötzlich wach machte. Doch ihr Mann hatte einen triftigen Grund: Ihre kleine Tochter lag nicht wie erwartet in ihrem Kinderbett.

Und noch schlimmer! Der zweifache Vater konnte das Mädchen "nirgendwo finden", schreibt Lisa auf TikTok.

Sofort durchkämmte das Paar gemeinsam die Wohnung, bis sie schließlich auf einen Versandkarton stießen. Aus der Kiste lugten gleich mehrere Decken heraus und deutete mit diesen verräterischen Indizien auf einen ziemlich wertvollen Inhalt hin.