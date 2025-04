Dreijährige hebt "Stein" auf und macht dabei eine unglaubliche Entdeckung

Beit Shemesh (Israel) - Wer ab und zu mit Kindern draußen unterwegs ist, der weiß, dass diese gern alle möglichen Dinge vom Boden aufheben. Wenn man dabei allerdings in der Nähe einer archäologischen Ausgrabungsstätte ist, dann kann das schon mal zu einem Sensationsfund führen.

Für das sofortige Melden des Fundes bekam die Familie eine Urkunde ausgehändigt. © Screenshot/Facebook/רשות העתיקות

So erging es auch einer Familie, die Anfang März am Tel Azeka in Israel war - dem Schauplatz der berühmten Schlacht von David gegen Goliath.

Die dreijährige Ziv Nitza hob dabei einen Stein auf, und dieser war etwas ganz Besonderes.

"Als sie ihn rubbelte und den Sand entfernte, sahen wir, dass er etwas anders war", erzählte ihre Schwester Omer Nitza.

Die Eltern kamen hinzu und sahen, dass es sich um ein potenziell sehr wichtiges Fundstück handelte, also informierten sie sofort die israelische Antiquitätenbehörde.

Ihre Entdeckung wurde dankend entgegengenommen und untersucht. Sie wird einer speziellen Ausstellung im Nationalen Archäologischen Institut von Israel in Jerusalem gezeigt werden.