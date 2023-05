Experimente an Militär-Seelöwen: Neue Details zu Forschungs-Programm "EVE" enthüllt

San Diego (Kalifornien/USA) - Mehr als 120 Seelöwen und Delphine "arbeiten" für das US -Militär. Die Tiere überwachen küstennahe Gewässer und gehen auf heikle Spionage-Missionen. Nun veröffentlichten Wissenschaftler des Naval Information Warfare Center (NIWC) neue Details zum ehrgeizigen Trainingsprogramm für "kognitiv bereicherte" Seelöwen.

Ein Seelöwe der US-Navy trägt Spezialausrüstung während einer Trainingsmission. © Naval Information Warfare Center

Man setze bei der Ausbildung der Militär-Seelöwen voll auf Computerspiele, erklärten Wissenschaftler der U.S. Navy nun in einer Mitteilung. Drei Tiere haben das Programm zur "kognitiven Bereicherung" bereits erfolgreich durchlaufen. Besonders die Fortschritte eines Seelöwen seien erstaunlich, hieß es.

Das Testsubjekt mit dem Codenamen "Spike" könne demnach mit seiner Schnauze ein "von Tieren kontrolliertes Interface" bedienen und einen Cursor durch ein Labyrinth manövrieren. "Seine Augen verfolgen den Cursor mit laserartigem Fokus", berichten die Militär-Wissenschaftler.

EVE-System - Enclosure Video Enrichment (in etwa Gehege Video-Bereicherung) - nennen sie das Projekt. Die Seelöwen sollen damit bespaßt werden, wenn sie sich im Stützpunkt aufhalten. EVE sei lediglich ein Computerspiel für Tiere, versichern die Wissenschaftler des Naval Information Warfare Center (NIWC) bei San Diego.

Das Spiel, das wie eine Mischung aus Snake und Pacman daherkommt, sei in erster Linie zur Unterhaltung und Entspannung gedacht, heißt es in der Mitteilung weiter. Denn man wolle den speziell ausgebildeten Seelöwen, die für die US-Marine arbeiten, ein Höchstmaß an Lebensqualität bieten.