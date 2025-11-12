Familie entdeckt Flaschenpost an Strand: Was darin steckt, wurde vor mehr als 100 Jahren abgeschickt

In Australien wurde eine 100 Jahre alte Flaschenpost entdeckt, die von zwei Soldaten verschickt worden war.

Von Anne-Sophie Mielke

Esperance (Australien) - Als eine Familie eine Flasche mit Briefen an einem Strand in Westaustralien entdeckte, ahnte sie noch nicht, dass sie eine mehr als 100 Jahre alte Nachricht in den Händen hielt.

In Australien wurde eine über 100 Jahre alte Flaschenpost entdeckt. (Symbolfoto) © 123rf/christianeugenio Deb Brown war mit ihrem Mann Peter und ihrer Tochter Felicity gerade dabei, den Wharton Beach nahe Esperance von Müll zu befreien, als sie zufällig auf einen uralten Schweppes-Glasbehälter stießen. "Diese kleine Flasche lag also einfach da und wartete darauf, aufgehoben zu werden", erinnert sich Brown laut AP News. In der durchsichtigen Flasche fanden sie handgeschriebene Briefe von den zwei Soldaten Malcolm Neville (27) und William Harley (37). Datiert waren die Schriftstücke auf den 15. August 1916. Die beiden Gefreiten waren damals vom südaustralischen Adelaide an die Westfront in Europa aufgebrochen. Dort sollten sie das 48. Australische Infanteriebataillon verstärken. "Möge es dem Finder genauso gut gehen wie uns im Moment", schreibt Soldat Harley fröhlich. Kurioses Frau freut sich über neue Tapete: Als sie genauer hinsieht, bereut sie ihren Kauf sofort Neville richtet sein Wort an seine Mutter und erklärt, dass sie "überglücklich" wären, auch wenn das Schiff "schaukelt und schwankt". "Ich habe eine richtig gute Zeit, das Essen ist bisher wirklich gut."