Familie will süßes Foto schießen, dann macht der Vater einen fatalen Fehler

Portland (USA) - Der Versuch, ein süßes Familienbild zu schießen, endete für ein Paar aus dem US-Bundesstaat Oregon beinahe mit einer Ehekrise.

Beim Versuch, ein Familienfoto zu schießen, beging Papa Ty einen großen Fehler - zum Nachteil seiner Babytochter. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/stephlynnrobi

Stephanie Robitaille und ihr Mann Ty aus Portland hatten bereits eine ziemlich schwierige Ausgangslage: Für das Foto, das sie an Thanksgiving machen wollten, mussten alle vier Familienmitglieder da sein.

Während Mama und Papa mit dem Babymädchen Navy Kollette auf dem Arm bereits vor der aufgestellten Kamera saßen, hatte ihr dreijähriger Sohn alles andere als Lust, mit auf das Bild zu kommen. Mama Stephanie und Papa Ty probierten deshalb alles Mögliche, um das kleine Kind doch noch davon zu überzeugen.

In dem ganzen Hin und Her geschah dann ein wirklich ärgerliches Malheur: Ty, der seine wenige Monate alte Tochter mit der Hand stützte, vergaß dies, zog sie weg und wollte nach seinem anderen Kind greifen. Navy Kollette stürzte daraufhin auf dramatische Weise nach vorn auf ihr Gesicht.

Im Video, das allein auf TikTok schon mehr als 60 Millionen Klicks erhalten hat, sieht man, wie die Eltern einen Schock erleiden und Stephanie sofort nach ihrem Baby greift, um es aufzuheben.