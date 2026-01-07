Familie will süßes Foto schießen, dann macht der Vater einen fatalen Fehler
Portland (USA) - Der Versuch, ein süßes Familienbild zu schießen, endete für ein Paar aus dem US-Bundesstaat Oregon beinahe mit einer Ehekrise.
Stephanie Robitaille und ihr Mann Ty aus Portland hatten bereits eine ziemlich schwierige Ausgangslage: Für das Foto, das sie an Thanksgiving machen wollten, mussten alle vier Familienmitglieder da sein.
Während Mama und Papa mit dem Babymädchen Navy Kollette auf dem Arm bereits vor der aufgestellten Kamera saßen, hatte ihr dreijähriger Sohn alles andere als Lust, mit auf das Bild zu kommen. Mama Stephanie und Papa Ty probierten deshalb alles Mögliche, um das kleine Kind doch noch davon zu überzeugen.
In dem ganzen Hin und Her geschah dann ein wirklich ärgerliches Malheur: Ty, der seine wenige Monate alte Tochter mit der Hand stützte, vergaß dies, zog sie weg und wollte nach seinem anderen Kind greifen. Navy Kollette stürzte daraufhin auf dramatische Weise nach vorn auf ihr Gesicht.
Im Video, das allein auf TikTok schon mehr als 60 Millionen Klicks erhalten hat, sieht man, wie die Eltern einen Schock erleiden und Stephanie sofort nach ihrem Baby greift, um es aufzuheben.
Vater vergisst im Durcheinander wichtige Aufgabe und sorgt beinahe für Ehekrise
Dabei wirft sie ihrem Mann einen mehr als finsteren Blick zu, während Klein-Navy bitterlich anfängt zu weinen.
"Du hattest einen einzigen Job", schreibt die US-Amerikanerin an ihren Partner gerichtet zum Video.
"Wir waren gerade dabei, unseren Dreijährigen zu bestechen, als es plötzlich schiefging", erinnert sie sich gegenüber PEOPLE an die blöde Situation. "Sie fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden."
Lange konnte die zweifache Mutter nicht sauer auf ihren Liebsten sein. Schließlich wusste sie genau, was für ein Durcheinander das geplante Familienbild zuvor ausgelöst hatte.
Im Nachhinein versöhnten sich Ty und seine Frau und konnten gemeinsam über den verrückten Moment lachen, der glücklicherweise auf Video festgehalten wurde.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/stephlynnrobi