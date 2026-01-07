Familie will süßes Foto schießen, dann macht der Vater einen fatalen Fehler

Eine Familie aus Oregon ging mit ihrem Versuch, ein Familienbild zu schießen, im Internet viral.

Von Anne-Sophie Mielke

Portland (USA) - Der Versuch, ein süßes Familienbild zu schießen, endete für ein Paar aus dem US-Bundesstaat Oregon beinahe mit einer Ehekrise.

Beim Versuch, ein Familienfoto zu schießen, beging Papa Ty einen großen Fehler - zum Nachteil seiner Babytochter.
Beim Versuch, ein Familienfoto zu schießen, beging Papa Ty einen großen Fehler - zum Nachteil seiner Babytochter.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/stephlynnrobi

Stephanie Robitaille und ihr Mann Ty aus Portland hatten bereits eine ziemlich schwierige Ausgangslage: Für das Foto, das sie an Thanksgiving machen wollten, mussten alle vier Familienmitglieder da sein.

Während Mama und Papa mit dem Babymädchen Navy Kollette auf dem Arm bereits vor der aufgestellten Kamera saßen, hatte ihr dreijähriger Sohn alles andere als Lust, mit auf das Bild zu kommen. Mama Stephanie und Papa Ty probierten deshalb alles Mögliche, um das kleine Kind doch noch davon zu überzeugen.

In dem ganzen Hin und Her geschah dann ein wirklich ärgerliches Malheur: Ty, der seine wenige Monate alte Tochter mit der Hand stützte, vergaß dies, zog sie weg und wollte nach seinem anderen Kind greifen. Navy Kollette stürzte daraufhin auf dramatische Weise nach vorn auf ihr Gesicht.

Frau lässt sich Augenbrauen laminieren - und bereut es sofort
Kurioses Frau lässt sich Augenbrauen laminieren - und bereut es sofort

Im Video, das allein auf TikTok schon mehr als 60 Millionen Klicks erhalten hat, sieht man, wie die Eltern einen Schock erleiden und Stephanie sofort nach ihrem Baby greift, um es aufzuheben.

Vater vergisst im Durcheinander wichtige Aufgabe und sorgt beinahe für Ehekrise

Mama Stephanie konnte ihren Mann nach dem kleinen Unfall nur böse anfunkeln.
Mama Stephanie konnte ihren Mann nach dem kleinen Unfall nur böse anfunkeln.  © Bildmontage/Screenshot/TikTok/stephlynnrobi

Dabei wirft sie ihrem Mann einen mehr als finsteren Blick zu, während Klein-Navy bitterlich anfängt zu weinen.

"Du hattest einen einzigen Job", schreibt die US-Amerikanerin an ihren Partner gerichtet zum Video.

"Wir waren gerade dabei, unseren Dreijährigen zu bestechen, als es plötzlich schiefging", erinnert sie sich gegenüber PEOPLE an die blöde Situation. "Sie fiel mit dem Gesicht voran auf den Boden."

Bei klirrender Kälte: Taucher bergen Schatzkiste aus Bodensee
Kurioses Bei klirrender Kälte: Taucher bergen Schatzkiste aus Bodensee

Lange konnte die zweifache Mutter nicht sauer auf ihren Liebsten sein. Schließlich wusste sie genau, was für ein Durcheinander das geplante Familienbild zuvor ausgelöst hatte.

Im Nachhinein versöhnten sich Ty und seine Frau und konnten gemeinsam über den verrückten Moment lachen, der glücklicherweise auf Video festgehalten wurde.

Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/TikTok/stephlynnrobi

Mehr zum Thema Kurioses: