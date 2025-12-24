Festlicher Diebeszug: Weihnachtsmänner und Elfen rauben Supermarkt aus

Montreal (Kanada) - Ganz im Stil der Heldenfigur Robin Hood hat eine Gruppe von Dieben in der vergangenen Woche einen kanadischen Supermarkt zunächst beraubt und ihre Beute danach verschenkt. Ein besonderes Detail sorgte im Netz für zahlreiche Schmunzler.

Als Weihnachtsmann verkleidete Diebe beraubten einen kanadischen Supermarkt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/soulevementsdufleuve

Denn die Diebesgruppe hatte sich passend zur Adventszeit in Weihnachtsmann- und Elfen-Kostüme geworfen, als sie auf Streifzug gingen.

Wie Caroline Chèvrefils, Sprecherin der Polizei von Montreal, gegenüber CBC bestätigt, hätten die maskierten Täter Unmengen an Lebensmittel in ihre Körbe geworfen, den Supermarkt dann aber verlassen, ohne zu zahlen.

Essen im Wert von 3000 Kanadischen Dollar (umgerechnet rund 1855 Euro) hätte die Gruppe mitgehen lassen. Nur wenig später verteilte sie die Lebensmittel jedoch unter einem Weihnachtsbaum auf dem Place Valois in Montreal, wie die Aktivisten nach der Aktion in einem Post auf Instagram mitteilten.

Die Reste seien laut "Robins des ruelles", wie sich die Gruppe nennt, an verschiedene Gemeinschaftsküchen gegangen. Neben der guten Tat wollten die selbst ernannten Robin Hoods von Montreal vor allem ein politisches Statement setzen.