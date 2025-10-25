Frau hat Flugangst: Was Sitznachbarin zeitgleich tut, lässt Lachtränen fließen
Paris/New York City - Flugangst und Turbulenzen an Bord eines Langstreckenflugs sind eine denkbar unschöne Kombination. Kürzlich fand sich Modedesignerin Sheel Yerneni in genau dieser Lage wieder. Auf einem Flug von Paris nach New York City wurde es an Bord plötzlich unruhig. Doch die Frau neben ihr, Yernenis Praktikantin, brachte das Universum wieder ins Gleichgewicht.
Seit dem Wochenende geht das entsprechende Instagram-Video steil viral. Darin ist zunächst der unruhige Flieger von innen zu sehen, als die Kamera zur Seite schwenkt.
Schließlich kommt Yernenis Praktikantin ins Bild - tiefenentspannt und mit Gesichtsmaske. Dieser extreme Kontrast gefällt dem Insta-Publikum mehr als gut. 12,5 Millionen Klicks schlagen inzwischen zu Buche, dazu mehr als 120.000 Likes.
Doch nicht nur die User profitieren von der kuriosen Wendung des Videos. Auch Yerneni, die alles gefilmt und hochgeladen hat, kann sich bei ihrer Praktikantin bedanken.
Warum? Das hat sie diese Woche in einem Interview mit Newsweek erklärt.
Sheel Yerneni schwärmt von ihrer Praktikantin
Yerneni, Gründerin und Kreativdirektorin der Modemarke Svarini, sagte dem US-Magazin, dass ihre Praktikantin ihr in diesem Moment die Angst genommen habe.
"Ich habe selbst manchmal mit Flugangst zu kämpfen. Aber als ich sie ansah, war das wirklich beruhigend. Sie ist jünger als ich und entspannte sich mit ihrer Gesichtsmaske inmitten der Turbulenzen. Sie wirkte so unbeschwert", erklärte Yerneni.
Auch sonst konnte sie von der jungen Dame nur schwärmen: "Das ist mein zweiter Sommer mit ihr. Also seit über einem Jahr - so lange ich mich erinnern kann - macht sie im Flugzeug immer entweder Hautpflege oder irgendeine andere Heiße-Mädchen-Aktivität wie Lesen, ihre Nägel oder eine Gesichtsmaske."
Diese Gelassenheit war augenscheinlich Balsam für die Seele der Modedesignerin. Sie sollte ihrer Praktikantin also besser einen festen Vertrag anbieten.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/Screenshots/artzysheel