Junge und Opa spielen Archäologen: Was sie dabei entdecken, ist eine Sensation

Wyoming (USA) - Wer hat als Kind nicht davon geträumt, beim Spielen einen sensationellen, historischen Fund zu machen? Doch in der Regel wird daraus nie Realität - anders bei Touren Pope (11)! Der Junge aus dem US-Bundesstaat Wyoming entdeckte bei der Suche nach Steinen ein fast 50 Millionen Jahre altes Fossil.

Nach einer ersten Untersuchung wurde das Fossil abtransportiert, Touren Pope (11) durfte helfen. © Craig Thomas, BLM Rock Springs Field Office

Wie das Bureau of Land Management (BLM), das öffentliches Land im Südwesten Wyomings verwaltet, kürzlich mitteilte, gelang dem Elfjährigen der unglaubliche Fund im vergangenen Herbst gemeinsam mit seinen Großeltern Patti and Tom Patterson.

Als sie begriffen, dass sie grade etwas ganz Besonderes entdeckt haben könnten, informierten sie das BLM. Wenig später führten sie schon Paläontologen des Rock Springs Field Office (RSFO) zur Stelle ihres Fundes.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei ihrer Entdeckung um eine versteinerte Schildkröte, die fast 48 Millionen Jahre alt ist! Das Fossil wurde schließlich mithilfe von Spezialisten des Tate Geological Museum am Casper College vollständig ausgegraben.



"Die Ausgrabung zeigte, dass nur noch der Panzer der Schildkröte erhalten war; dieser war jedoch nahezu vollständig und bemerkenswert gut erhalten." Angekommen im Museum wurde das Fossil weiter untersucht und aufbereitet.