Frau bekommt Briefe von Oma: Als sie diese genauer ansieht, bricht sie in Tränen aus

Ontario (Kanada) - Eine aufregende Zeit liegt hinter ihr: Vor wenigen Wochen ging Maya Joaquin (18) aus Ontario, Kanada, zum ersten Mal aufs College. Ihre Oma ahnte, dass sie dort viele Erfahrungen machen und einige Irrungen und Wirrungen durchleben würde. Deshalb gab sie ihr nach dem Umzug einen ganzen Stapel Briefe mit. Als Maya diese in ihrer neuen Unterkunft genauer betrachtete, brach sie in Tränen aus.

"Sie hat den ganzen Sommer über an den Briefen gearbeitet und sie bis zu dem Tag, an dem ich in meine Wohnung einzog, geheim gehalten", erzählte die Kanadierin diese Woche im Gespräch mit Newsweek.

In einem TikTok-Video (siehe unten) der Studentin sind einige der Umschläge zu sehen. Diese sind professionell bedruckt mit Sprüchen, wie zum Beispiel: "Öffnen, wenn Du Heimweh hast" oder "Öffnen, wenn Du nicht schlafen kannst".

"In den Umschlägen befinden sich handgeschriebene Notizen auf Motivationskarten sowie kleine Geschenke, die sich auf das Thema des Umschlags beziehen", sagte die 18-Jährige.

Mayas Studienort, die University of Windsor, liegt etwa vier Autostunden von ihrem Zuhause entfernt. Deshalb habe sie zunächst gezögert, dorthin zu ziehen, sagte die Teenagerin.