Frau bekommt Heißhunger am Strand: Was sie dann tut, sorgt für Diskussionen

Netz - Wenn der kleine Hunger kommt, sind der Kreativität keine Grenzen gesetzt! An einem nicht näher bekannten Strand irgendwo im Nirgendwo macht ein Video die Runde, das Millionen in den sozialen Medien inspiriert und zum Nachmachen animiert.

Alles, was die hungrige Dame für ihre Pasta benötigt, hat sie sich fein säuberlich auf einem Tablett zurechtgelegt. Zu den Zutaten gehören: Teig, Eier, Mehl, Käse, Salz, Gewürze und Öl.

Eine junge Frau namens Avery Cyrus macht aus ihrer vermeintlichen Not eine Tugend und funktioniert den Strand kurzerhand zu ihrer persönlichen Küche um. Die unglaublichen Aufnahmen wurden auf Averys Instagram -Kanal veröffentlicht.

Wer glaubt, das Restaurant um die Ecke wäre in dieser Situation die einzige Option, wird nun eines Besseren belehrt.

Ein langer Tag am Strand kann vieles auslösen: Entspannung, Glücksgefühle und natürlich großen Appetit!

Die Szene, über die die Netzgemeinde am meisten diskutiert: Kann man wirklich Meerwasser für seine Spaghetti verwenden? © Screenshot/Instagram/Avery Cyrus

Während die Frau noch an ihrer selbst gemachten Feuerstelle sitzt und Schritt für Schritt ihre Pasta zaubert, muss sie für eine letzte Zutat etwas improvisieren: Wasser.

Dieses sollte am Meer zur Genüge vorhanden sein, doch kann für den Menschen unverträgliches Salzwasser tatsächlich eine Alternative sein?

Offenbar schon! Zumindest läuft Avery schnurstracks mit ihrer Pfanne in der Hand ans Wasser und nimmt einen ordentlichen Schöpfer des kühlen Nasses mit an ihren Platz. Ob und wofür sie von dem Meerwasser wirklich Gebrauch macht, ist in dem Clip jedoch nicht zu sehen.

Tatsächlich zeigt das Video eine Person, die reichlich Erfahrung in ihrer "Outdoor-Küche" zu haben scheint, anders sind die selbstsicheren und routinierten Abläufe nicht zu erklären.