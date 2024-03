Frau bekommt vierstellige Rechnung vom Krankenhaus: Der Grund sorgt für Tränen

Cinthanie McAllister aus Texas musste umgerechnet über 7000 Euro an ein Krankenhaus zahlen, weil ein Pups quer saß.

Von Anne-Sophie Mielke

Dallas (USA) - Viele US-Amerikaner haben noch immer keine Krankenversicherung. Jeder Besuch in einer Klinik oder Notaufnahme geht deshalb richtig auf den Geldbeutel. Dies ist dann vor allem sehr ärgerlich, wenn der Grund nichts als heiße (stinkige) Luft war ...

Cinthanie McAllister aus Texas erzählt auf TikTok von einem kuriosen Krankenhaus-Erlebnis. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/Cinthanie TikTokerin Cinthanie McAllister aus Texas erwachte Anfang März mitten in der Nacht mit höllischen Schmerzen. Die 29-Jährige beschreibt ihre Beschwerden als "schlimmste Bauchschmerzen", die sie "je in ihrem Leben erlebt" hätte. "Ich war zusammengekrümmt. Ich konnte nicht laufen", erinnert sich Cinthanie. "Ich musste buchstäblich über den Boden unseres Schlafzimmers kriechen, um meinen Mann zu wecken und ihn dazu zu bringen, mich in die Notaufnahme zu bringen." Vor Ort mussten die Pfleger die Blondine dann aus dem Auto heben und per Rollstuhl in die Klinik fahren. "Ich konnte nicht laufen, weil ich so große Schmerzen hatte", erklärt sie in einem TikTok-Video. Als man ihr ein Mittel zur Schmerzlinderung anbot, lehnte Cinthanie allerdings ab.

Blondine findet auf dem Klo endlich die Erlösung

Die 29-Jährige musste über 8000 Dollar für einen Furz bezahlen. © Screenshot/TikTok/Cinthanie "Ich dachte: 'Nein! Ich will kein verdammtes Morphium - ich will nur wissen, was mit mir los ist.'" Die US-Amerikanerin befürchtete, dass sie unter einem Blinddarmdurchbruch litt. Auch das Krankenhaus-Team hatte eine ähnliche Vermutung und ließ einen CT-Scan durchführen. Während Cinthanie auf die Ergebnisse wartete, verspürte sie plötzlich den Drang, auf die Toilette gehen zu müssen. Dort explodierte sie beinahe: "Ich habe den fettesten Pupser der Welt rausgelassen, den Du je in Deinem Leben gehört hast", so die 29-Jährige. "Es roch so gottlos. Es war so unweiblich. Es war so elend." Cinthanie vermutet sogar, dass sie mit ihrem Furz mögliches Ungeziefer im Krankenhaus ausgemerzt hätte. "Es war so verdammt schlimm." Der positive Nebeneffekt war aber, dass die junge Frau mit einem Mal keine Schmerzen mehr hatte. Die Ärzte tippten auf eine Magen-Darm-Grippe und schickten sie mit ein paar Zäpfchen nach Hause.

Pups-Story geht auf TikTok viral