Frau bittet Mann, Weihnachts-Schmuck wegzuräumen: Was dann passiert, löst Lachtränen aus

Nashville (Tennessee, USA) - Was ist denn das? Seit Anfang der Woche sorgt ein TikTok-Video für Wirbel, in dem es auf den ersten Blick so aussieht, als würde wie aus dem Nichts ein Haufen Schnee in ein Wohnzimmer stürzen. Die Kommentare und Unterkommentare sorgen jedoch für Aufklärung - und vor allem für jede Menge Lachtränen.

Was rauscht denn da von oben herab? Ken Joslin (28) und sein kleiner Sohn schauen verdutzt in Richtung Tür. Mama Jessica (27) ist aus gutem Grund nicht zu sehen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/jessicanicolejoslin

Das Video, das über eine fest installierte Kamera im Wohnzimmer aufgenommen wurde, spielt in Nashville, Tennessee. Darin sind Ken Joslin (28) und sein kleiner Sohn gerade beim Sofa, als es hinter ihnen scheppert.

Was im ersten Moment wie Schnee wirkt, der von oben herabgeschaufelt wird, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als ein Haufen Müll. Grund dafür ist ein misslungener Aufräumversuch von Kens Frau Jessica (27).

Dieser eilt der Familienvater sofort zu Hilfe - sehen tut man sie im Video allerdings nicht. In den Kommentaren erklärt Jessica allerdings, dass sie auf dem Dachboden beim Aufräumen gestürzt sei - eine Aufgabe, um die sie ihren Mann etwa 20 Minuten zuvor gebeten habe.

"Als ich einen Schritt gemacht habe, habe ich die Sperrholzplatte neben dem Balken verfehlt und bin durch die Decke gefallen", so Jessica. Im Video ist zu sehen, wie daraufhin eine Menge Zeug von oben herabfällt. Der bisher so behäbige Papa reagiert nun wenigstens blitzschnell.

Die skurrile Situation erregt unterdessen richtig viel Aufmerksamkeit auf TikTok.