Frau bittet Mann, Weihnachts-Schmuck wegzuräumen: Was dann passiert, löst Lachtränen aus
Nashville (Tennessee, USA) - Was ist denn das? Seit Anfang der Woche sorgt ein TikTok-Video für Wirbel, in dem es auf den ersten Blick so aussieht, als würde wie aus dem Nichts ein Haufen Schnee in ein Wohnzimmer stürzen. Die Kommentare und Unterkommentare sorgen jedoch für Aufklärung - und vor allem für jede Menge Lachtränen.
Das Video, das über eine fest installierte Kamera im Wohnzimmer aufgenommen wurde, spielt in Nashville, Tennessee. Darin sind Ken Joslin (28) und sein kleiner Sohn gerade beim Sofa, als es hinter ihnen scheppert.
Was im ersten Moment wie Schnee wirkt, der von oben herabgeschaufelt wird, entpuppt sich bei genauerer Betrachtung als ein Haufen Müll. Grund dafür ist ein misslungener Aufräumversuch von Kens Frau Jessica (27).
Dieser eilt der Familienvater sofort zu Hilfe - sehen tut man sie im Video allerdings nicht. In den Kommentaren erklärt Jessica allerdings, dass sie auf dem Dachboden beim Aufräumen gestürzt sei - eine Aufgabe, um die sie ihren Mann etwa 20 Minuten zuvor gebeten habe.
"Als ich einen Schritt gemacht habe, habe ich die Sperrholzplatte neben dem Balken verfehlt und bin durch die Decke gefallen", so Jessica. Im Video ist zu sehen, wie daraufhin eine Menge Zeug von oben herabfällt. Der bisher so behäbige Papa reagiert nun wenigstens blitzschnell.
Die skurrile Situation erregt unterdessen richtig viel Aufmerksamkeit auf TikTok.
Virales TikTok-Video zeigt ulkigen Moment
Mehr als 13 Millionen Klicks sind in den ersten zwei Tagen seit der Veröffentlichung zusammengekommen, dazu rund 750.000 Likes. Was genau passiert ist, wollen wiederum in der Kommentarspalte viele User wissen.
Jessica, die sich kräftig verheddert hatte, erklärte Newsweek diese Woche: "Mein rechtes Bein hing in der Luft, und das linke war hinter mir, als ob ich einen Spagat machen würde."
Sie sei zum Glück mit ein paar blauen Flecken und Schmerzen davongekommen, fügte die 27-Jährige hinzu.
Neben dem gigantischen viralen Erfolg sind für Jessica vor allem die Beiträge der User ein Trost.
"Es war schön, die lustigen Kommentare zu lesen, und es ist so witzig zu sehen, wie die Männer die Männer verteidigen und die Frauen sich gegenseitig", so die junge Mutter.
