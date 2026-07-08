Ärzte vertrösten ihn, bis es eskaliert: Mann platzt wortwörtlich der Hintern

Atherstone (Vereinigtes Königreich) - Als Owen Williams (25) von merkwürdigen Schmerzen heimgesucht wurde, hoffte er, dass ihm die Ärzte im Krankenhaus weiterhelfen könnten. Monatelang wartete er auf eine Diagnose und eine Heilung. Die wahre Ursache seines Leidens sollte sich erst zeigen, als es schon zu spät war - und ihm wortwörtlich der Hintern platzte.

Brite Owen Williams (25) platze nach merkwürdigen Schmerzen wortwörtlich der Hintern, als ein großer Abszess aus einer seiner Gesäßbacken herausbrach. © Bildmontage/gofundme.com/f/me-pay-some-bills-while-i-recover

Der Handwerker bemerkte die rätselhaften Schmerzen in seinem Gesäß zum ersten Mal im Februar, die in den darauffolgenden Monaten immer schlimmer wurden und seinen Alltag und Beruf beeinträchtigen. Anfang Juni verschlimmerten sich die Symptome dann drastisch und Owen konnte kaum mehr sitzen und hatte Schwierigkeiten beim Toilettengang. Schließlich war er mehrere Tage ans Bett gefesselt.

"Über Monate hinweg ging ich zum Hausarzt, in die Notaufnahme und zur chirurgischen Untersuchungsstelle; sogar Sanitäter waren bei mir, aber niemand entdeckte das Problem", erinnert sich der Brite gegenüber Daily Star.

Schließlich platzte etwas an seinem Hintern auf und beförderte ihn auf direkten Wege ins Krankenhaus, wo man ihn kurz darauf operieren musste. Endlich war klar, was Owen die schrecklichen Schmerzen so lange bereitet hatte:

An einer seiner Gesäßbacken hatte sich ein riesiger Abszess gebildet. Weder in der Notaufnahme noch in den Arztpraxen hatte man die eitrige Entzündung zuvor entdeckt. Dadurch konnte der Abszess weiter wachsen. "Eiter und Schwellung nahmen immer weiter zu, bis kein Platz mehr für weiteres Wachstum war und er schließlich aus meiner Gesäßbacke herausbrach", erklärt der Brite.