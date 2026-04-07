Frau entdeckt ungewöhnlichen Stein im Garten - Was dahintersteckt, lässt staunen

USA - Eine Frau lebte bereits seit Jahren in ihrem Zuhause, bis sie eines Tages etwas Komisches an einem Stein in ihrem Garten bemerkte.

Samantha Turner entdeckte vor wenigen Wochen die kuriosen Steine in ihrem Garten. © Screenshot/TikTok/_samanthaturner

Samantha Turner teilte vor wenigen Wochen ein Video auf TikTok, nachdem sie plötzlich geglaubt hatte, in dem Stein ein Gesicht zu erkennen - etwas, das ihr bis zu diesem Zeitpunkt nie aufgefallen war.

"Als ich aus meinem Auto stieg und an einem scheinbar normalen alten Stein vorbeiging, hatte ich das Gefühl, dass es diesmal wie eine Nase aussah. Ich hatte den Stein vorher schon bemerkt, da ich jedes Mal daran vorbeiging [...], aber diesmal war es das erste Mal, dass ich ihm mehr Aufmerksamkeit schenkte", erklärte sie gegenüber People.

Schnell wuchs ihre Neugier und ohne lange zu überlegen, griff sie zu ihrem Handy, um ihre Entdeckung festzuhalten. Das Video postete sie direkt auf TikTok - wo es schnell mehrere hunderttausend Aufrufe erzielte.

In weiteren Clips begann Turner, vorsichtig Erde und Schmutz rund um den mysteriösen Stein zu entfernen - dabei entdeckte sie sogar einen weiteren, ähnlich aussehenden Stein.

Nachdem alles freigelegt worden war, kamen tatsächlich zwei Gesichter zum Vorschein! Sie selbst vermutete, dass es sich um alte Trittsteine handeln könnte - doch im Netz sorgte der Fund für ganz andere Reaktionen.