Frau entdeckt ungewöhnlichen Stein im Garten - Was dahintersteckt, lässt staunen
USA - Eine Frau lebte bereits seit Jahren in ihrem Zuhause, bis sie eines Tages etwas Komisches an einem Stein in ihrem Garten bemerkte.
Samantha Turner teilte vor wenigen Wochen ein Video auf TikTok, nachdem sie plötzlich geglaubt hatte, in dem Stein ein Gesicht zu erkennen - etwas, das ihr bis zu diesem Zeitpunkt nie aufgefallen war.
"Als ich aus meinem Auto stieg und an einem scheinbar normalen alten Stein vorbeiging, hatte ich das Gefühl, dass es diesmal wie eine Nase aussah. Ich hatte den Stein vorher schon bemerkt, da ich jedes Mal daran vorbeiging [...], aber diesmal war es das erste Mal, dass ich ihm mehr Aufmerksamkeit schenkte", erklärte sie gegenüber People.
Schnell wuchs ihre Neugier und ohne lange zu überlegen, griff sie zu ihrem Handy, um ihre Entdeckung festzuhalten. Das Video postete sie direkt auf TikTok - wo es schnell mehrere hunderttausend Aufrufe erzielte.
In weiteren Clips begann Turner, vorsichtig Erde und Schmutz rund um den mysteriösen Stein zu entfernen - dabei entdeckte sie sogar einen weiteren, ähnlich aussehenden Stein.
Nachdem alles freigelegt worden war, kamen tatsächlich zwei Gesichter zum Vorschein! Sie selbst vermutete, dass es sich um alte Trittsteine handeln könnte - doch im Netz sorgte der Fund für ganz andere Reaktionen.
Samantha Turner teilte Videos der Gesichts-Steine auf TikTok
"Einige sagten, die Steine seien verflucht und aus gutem Grund vergraben worden und dass ich durch das Freilegen Geister und negative Energie entfesselt hätte", so Turner. Andere hätten ihr zugestimmt und ebenfalls geglaubt, es könne sich um vergessene Gartendekoration handeln.
So schnell sie die kuriosen Gesichter entdeckt hatte, so schnell endete die Geschichte auch schon wieder. Denn wie sie ihren Followern erzählte, stand sie selbst kurz vor einem Umzug.
"Es ist traurig zu sagen, dass unsere Familie während der Aufnahmen der Videos schon im Prozess war, dieses Haus zu verlassen", erklärte sie weiter. Die Gesichts-Steine hatte sie letztendlich zurücklassen müssen, da ihnen das Grundstück nicht gehörte.
Auch wenn es keine endgültige Erklärung für den Fund gibt, bleibt die Entdeckung für sie ein besonderer Moment.
Turner sagte: "Die Gesichts-Steine haben mich definitiv inspiriert und ich bin jetzt online auf der Suche nach Nachbildungen."
Wer weiß - vielleicht gibt es schon bald ein Update, dann allerdings zu ihren eigenen Steinen.
Titelfoto: Screenshot/TikTok/_samanthaturner