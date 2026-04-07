Tierisches Spektakel auf der Schnellstraße: Strauß flitzt neben Autos her
Chon Buri (Thailand) - Am Dienstagmorgen staunten Autofahrer auf der thailändischen Schnellstraße zwischen Pattaya und Rayong nicht schlecht, als plötzlich ein Strauß neben ihren Autos herlief und versuchte mitzuhalten.
Wie die thailändische Tageszeitung PPTV berichtet, lief der große Vogel frei auf dem Highway 36 herum und legte dabei beachtliche zehn Kilometer zurück, bevor er sicher eingefangen werden konnte.
Der Strauß war aus dem Café "Cat Meow 4289" entflohen, wo er als beliebte Attraktion gilt und sich frei bewegen kann.
Auf einem Video ist der große Vogel zu sehen, wie er mit seinen langen Beinen unaufhörlich neben den fahrenden Autos lief.
Berichten zufolge rannte das Tier einem Betonmischer hinterher, der zuvor Beton zu einer Baustelle hinter dem Café geliefert hatte.
Der Laufvogel wurde in Sicherheit gebracht.
Das Tier war laut dem 43-jährigen Cafébesitzer Issara Boriboon zuvor noch nie auf die Straße gelaufen und sei stets sehr gehorsam gewesen.
Anwohner konnten den Vogel schließlich bändigen und brachten ihn sicher zurück ins Lokal.
Der Strauß hatte auf seiner Tour für großes Aufsehen gesorgt, doch zum Glück verlief sein Ausflug glimpflich.
Weder das Tier noch andere Verkehrsteilnehmer wurden verletzt.
Issara Boriboon ist sehr erleichtert, dass er wieder wohlbehalten zurück ist, und dankt auf Facebook allen Helfern.
Titelfoto: Bildmontage: Facebook/Screenshot/รักเธอกู้ภัยหัวใจเต็มร้อย