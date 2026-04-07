Tierisches Spektakel auf der Schnellstraße: Strauß flitzt neben Autos her

Chon Buri (Thailand) - Am Dienstagmorgen staunten Autofahrer auf der thailändischen Schnellstraße zwischen Pattaya und Rayong nicht schlecht, als plötzlich ein Strauß neben ihren Autos herlief und versuchte mitzuhalten.

Der Strauß war aus einem Café entflohen und rannte offenbar einem Betonmischer hinterher. © Facebook/Screenshot/รักเธอกู้ภัยหัวใจเต็มร้อย

Wie die thailändische Tageszeitung PPTV berichtet, lief der große Vogel frei auf dem Highway 36 herum und legte dabei beachtliche zehn Kilometer zurück, bevor er sicher eingefangen werden konnte.

Der Strauß war aus dem Café "Cat Meow 4289" entflohen, wo er als beliebte Attraktion gilt und sich frei bewegen kann.

Auf einem Video ist der große Vogel zu sehen, wie er mit seinen langen Beinen unaufhörlich neben den fahrenden Autos lief.

Berichten zufolge rannte das Tier einem Betonmischer hinterher, der zuvor Beton zu einer Baustelle hinter dem Café geliefert hatte.