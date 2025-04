10.04.2025 16:57 1.859 Frau findet Gucci-Tasche auf Flohmarkt: Als sie den Preis hört, kippt sie fast um

Kristin Crosby hatte gar kein großes Interesse an einem kleinen Flohmarkt in Los Angeles. Doch was sie dann erlebte, raubte ihr den Atem.

Von Christian Norm

Los Angeles (Kalifornien) - Diese Tasche gibt sie nie wieder her! Ende März ging Kristin Crosby etwas widerwillig mit ihrem Mann in ihrer neuen Heimatstadt Los Angeles zu einem kleinen Flohmarkt, der in einer Garage aufgebaut war. Dort entdeckte sie zu ihrer Überraschung eine Gucci-Handtasche. Als Crosby die Verkäuferin nach dem Preis fragte, traute sie ihren Ohren nicht. Kristin Crosby musste zu ihrem Glück ein wenig gezwungen werden. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/kristincrosby_ Diese Woche sprach die Neu-Kalifornierin, die aus Seattle stammt, mit Newsweek über ihr kurioses Erlebnis: "Mein Mann liebt Secondhand-Läden und Flohmärkte. Aber ich mag das überhaupt nicht, also ist das definitiv nicht mein Ding."

Noch bevor der leiseste Verdacht aufkommen konnte, dass es sich nur um ein Billigimitat handeln könnte, entdeckte Crosby in der Tasche die Authentifizierungskarten. Das Mega-Schnäppchen schien also wirklich echt zu sein! Natürlich schlug die glückliche Kundin zu, nahm ihr Fundstück mit nach Hause. Dort machte sie sich direkt an die Recherche. Demnach stammt die Tasche aus den Neunzigerjahren, war von Tom Ford designt worden. "Online gehen sie je nach Zustand und Farbe für zwischen 600 und 2500 Dollar beim Weiterverkauf weg", freute sich Crosby gegenüber dem US-Magazin. Ein Weiterverkauf kommt für sie allerdings nicht infrage: "Das ist ein einmaliger Fund, und ich muss ihn für immer behalten, einfach um damit angeben zu können. Außerdem liebe ich die Tasche wirklich."

