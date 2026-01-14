Frau findet jahrzehntealten Geheim-Brief ihres Opas: Was er darin schreibt, überwältigt sie

Florida (USA) - Er musste damit rechnen, dass dieser Brief niemals gefunden werden würde. Doch nach mehreren Jahrzehnten war es - nur dank eines Zufalls - so weit. Taylor Giany (34) aus Florida fand das direkt an sie gerichtete Schriftstück ihres inzwischen verstorbenen Großvaters kürzlich hinter einem Foto in einem Album, das ihre Kindheit zeigt. Was der alte Herr ihr darin zu sagen hatte, berührte sie zutiefst.

Taylor Giany (34) fand den alten Brief ihres Opas in einem Fotoalbum, das ihre Kindheit zeigt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/heyheyitstaytay19

Die Beziehung zu ihrem Großvater sei immer eine besondere gewesen, sagte die 34-Jährige diese Woche in einem Gespräch mit Newsweek. "Meine Großmutter starb am 19. Dezember 1984, und ich wurde zwei Jahre später, drei Monate zu früh, am selben Tag geboren", erklärte sie.

Für ihren Opa muss dieser Umstand fast spirituell gewesen sein. "Er sagte immer, sie habe mich geschickt, um Freude in die Welt zu bringen", so Giany. Sie habe viele schöne Erinnerungen an ihn, vor allem zahlreiche Museumsbesuche, in denen er ihr die Welt erklärte, sagte die US-Amerikanerin.

2003 verstarb der Mann, hatte aber für die Zukunft noch diesen einen Brief an seine Enkelin im Fotoalbum versteckt.

"Eines Tages bemerkte ich, dass eines der Bilder eine kleine Knickfalte an der Ecke hatte, weil man es glattgestrichen hatte. Ich nahm das Bild heraus und fand den Brief", erzählte Giany dem US-Magazin.

Was stand also in dem wohl letzten Brief ihres Großvaters?