Frau freut sich über neue Tapete: Als sie genauer hinsieht, bereut sie ihren Kauf sofort

Hudson Valley (USA) - Stundenlang war Violet Clair (39) aus dem US-Bundesstaat New York damit beschäftigt, ihre Küche zu renovieren. Als sie dann endlich fertig war und ihr Werk betrachtete, wurde ihr eine Sache schmerzlich bewusst ...

Violet Clair (39) hatte sich für ihre Küche eine neue Tapete bestellt. Das Ergebnis hatte allerdings einen Haken! © Bildmontage/Screenshot/TikTok/violetclair

Die 39-Jährige hatte sich auf einer Website für Handgemachtes eine ausgefallene Tapete in Blau-Weiß ausgesucht, die man sicher nicht in jedem Haushalt finden wird. Mit ihrem Kauf auf "Etsy" hatte Violet gehofft, das Werk eines Künstlers erstanden zu haben. Dieser Traum platzte allerdings, als sie die Wandverkleidung nach dem Anbringen einmal näher ansah.

Auf der Tapete verteilt fand Violet Elemente, die ziemlich unrealistisch aussahen. Beispielsweise war auf das Papier ein Boot gedruckt worden, das hoch in einem Baum hängt. An einer anderen Stelle prangt eine Hütte, die ein völlig verformtes Dach hat. Auch ein Holz-Stuhl sieht alles andere als normal aus. Für Violet stand schnell fest: Sie hatte, wie sie es nannte, "KI-Schrott" gekauft.

"Ich habe es ein paar Stunden nach dem Anbringen gemerkt", erklärt sie Newsweek ziemlich frustriert. In einem TikTok-Video sieht man den Prozess der Renovierung - und die anschließende Entdeckung.