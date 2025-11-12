Frau ist nach Ewigkeiten wieder Single und hat erstes Date: Wie das Treffen endet, macht sie fassungslos

USA - Wenn man lange gebunden war, ist es ein großer Schritt, wieder ins Datingleben einzusteigen. Für eine Frau (30) aus den USA endete diese Entscheidung in einem Desaster.

Reddit-Userin "alittlebit-dumb" war fünf Jahre lang in einer Beziehung. Anfang des Jahres zerbrach ihr Liebesglück schließlich. Die 30-Jährige benötigte mehrere Monate, um über die Trennung hinwegzukommen, um Halloween lud sie sich dann aber spontan eine Dating-App herunter.

"Ich war total geschockt, dass ich am ersten Tag über 100 Likes bekam und es überwältigte mich etwas", gibt die US-Amerikanerin zu. So sollte es auch nicht lange dauern, bis sich ein erstes Date ergab.

Der laut der Reddit-Userin "ziemlich attraktive" Mann bot an, sie nach der Arbeit abzuholen und direkt zu einem rechten teuren Restaurant zu fahren. "Ich sagte, ich würde fahren, und das hätte mir eigentlich zu denken geben sollen. Er bestand aber darauf, mich abzuholen, weil er ja so ein Gentleman sei …", erinnert sich der Neu-Single.

Zunächst schien das Treffen ein voller Erfolg zu werden: Ihr Date sah tatsächlich so gut aus wie auf seinen Fotos und war sehr freundlich. Kurz nach dem Ankommen orderte er sofort Alkohol für sie. "Ich hatte eigentlich nicht vor zu trinken, aber da er schon bestellt hatte, dachte ich, ich nehme es einfach an."

Anschließend unterhielten sich die beiden nett und er wurde sogar richtig sentimental: "Er wurde verletzlich und sagte, er wünsche sich wirklich die Liebe und so weiter, und er empfinde etwas Besonderes für mich im Vergleich zu anderen Frauen, die er kennengelernt habe."