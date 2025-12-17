Mann geht niedergeschlagen zum Friseur: Was der aus ihm macht, ist unglaublich
Glasgow (USA) - Als dieser Mann zu Barber Grant kam, hatte er nur ein Ziel: endlich seinen schrecklichen Look loswerden. Der Friseur verpasste ihm daraufhin nicht nur eine unglaubliche Transformation, sondern gab ihm etwas wieder, das schon lange verloren war - sein Selbstbewusstsein!
Schon bevor Grant Branhams Kunde den Grund für seinen Besuch im Salon in Glasgow nennt, wird jedem bewusst, dass der junge Mann dringend einen neuen Haarschnitt benötigt.
In einem Video sieht man den US-Amerikaner mit relativ langen Zottelhaaren im Friseurstuhl sitzen. Allerdings fällt der erste Blick nicht auf seine rot-braune Mähne, sondern eher drauf, was dazwischen prangt: eine riesige lichte Stelle im vorderen Kopfbereich, die beinahe haarlos ist.
Während er obenrum mit Kahlheit zu kämpfen hat, sieht es bei seinem Bart ganz anders aus: Dieser ist zwar recht dicht, sieht aber durch die vielen ungleichmäßig langen Härchen einfach ungepflegt aus und bewirkt, dass das Gesicht des Brillenträgers unnötig in die Länge gezogen wird.
In einem Vorgespräch erklärt Grants Kunde, dass er sich einen Haarschnitt wünscht, der die kahle Stelle "kaschiert". Diese hätte sein Selbstbewusstsein nämlich völlig zerstört, meint er traurig. "Normalerweise trage ich einfach einen Hut", gibt er zu. Doch damit soll jetzt Schluss sein.
Barber sorgt bei Mann für Mega-Transformation
Barber Grant erklärt ihm, dass die langen und aufgeplusterten Seiten seiner aktuellen Frisur die Aufmerksamkeit auf den Problembereich lenken. Er empfiehlt ihm, diese zu kürzen. "Ich mag meine langen Haare, aber ich muss diesen Look loswerden", stimmt ihm der Mann zu. Auch der Bart soll verändert werden und ordentlicher aussehen.
Nach dem Beratungsgespräch steht folgender Plan auf dem Programm: "Skin Fade an den Seiten, Pony nach vorne stylen und Bart stutzen", fasst Grant zusammen.
In der nächsten Sequenz präsentiert der Barber sein Meisterwerk. Und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass einem beim Anblick des Mannes komplett die Spucke wegbleibt!
Grants Kunde sieht aus wie ein völlig anderer Mensch. Der Barber konnte nicht nur durch einen neuen Schnitt und geschicktes Styling die Kahlstelle mit Eigenhaar des Mannes verdecken, sondern schenkte ihm durch einen Bart-Trimm ein deutlich gepflegteres Auftreten. Auf Threads fragt der US-Amerikaner stolz, ob er seinem Kunden nicht "fünf Jahre zurückgegeben" hat - und man kann ihm da keineswegs widersprechen.
"Als Barbier ist das die beste Verwandlung, die ich je auf Instagram gesehen habe 👏👏👏👏👏", lobt ein Zuschauer die Arbeit von Grant. Sein Clip ging schnell durch die Decke und heimste mehr als fünf Millionen Klicks ein.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/grant_thebarber3g