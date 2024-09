Frau muss sich ständig für dicken Freund rechtfertigen: Seine Reaktion beeindruckt alle!

New Jersey (USA) - Dieser Mann ist verdammt konsequent! Obwohl sich seine Freundin Ellie Smith (24) in ihn verliebte, als er stark übergewichtig war, wollte Jason Perez (26) ihr eine Last von den Schultern nehmen. Denn seine Ellie musste sich vor Außenstehenden ständig dafür rechtfertigen, dass sie einen so dicken Freund hatte. Der Betriebsingenieur aus New Jersey machte deshalb kurzen Prozess.