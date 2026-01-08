Tierischer Einkaufsbummel: Pferd trabt durch Supermarkt
Texas (USA) - Nachdem eine Schafherde in Burgsinn (Bayern) in einem Penny-Markt für Aufregung gesorgt hatte, galoppierte nun in Texas ein Pferd durch den US-Supermarktriesen Target.
Der TikToker Stephen Harmon ritt gemeinsam mit einer Frau auf dem Pferd direkt in eine Supermarktfiliale und ließ sich dabei filmen.
In dem auf TikTok veröffentlichten Clip ist zu sehen, wie die beiden durch die Gänge des Einkaufsriesen traben und die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen.
Viele zeigten sich begeistert und streichelten das Pferd.
Die Mitarbeiter und die Security des Supermarkts wirkten hingegen sichtlich überfordert und reagierten verärgert auf den tierischen Besuch.
Das Video ging auf TikTok viral
Als das Tier schließlich auch noch Pferdeäpfel in der Filiale hinterließ, verließen die Reiter schnell wieder den Laden, um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen.
Das Video ging auf TikTok viral und wurde bereits über fünf Millionen Mal angesehen.
Zwar amüsierten sich manche Nutzer über den Ritt, doch andere sehen Stephen Harmons Verhalten als respektlos an, da die Angestellten den Pferdekot beseitigen mussten.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/cowboyatheart82