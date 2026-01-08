Tierischer Einkaufsbummel: Pferd trabt durch Supermarkt

Texas (USA) - Nachdem eine Schafherde in Burgsinn (Bayern) in einem Penny-Markt für Aufregung gesorgt hatte, galoppierte nun in Texas ein Pferd durch den US -Supermarktriesen Target.

Stephen Harmon ritt mit einem Pferd in eine Target-Filiale und sorgte damit für Aufsehen. © Screenshot/TikTok/cowboyatheart82

Der TikToker Stephen Harmon ritt gemeinsam mit einer Frau auf dem Pferd direkt in eine Supermarktfiliale und ließ sich dabei filmen.

In dem auf TikTok veröffentlichten Clip ist zu sehen, wie die beiden durch die Gänge des Einkaufsriesen traben und die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen.

Viele zeigten sich begeistert und streichelten das Pferd.

Die Mitarbeiter und die Security des Supermarkts wirkten hingegen sichtlich überfordert und reagierten verärgert auf den tierischen Besuch.