Tierischer Einkaufsbummel: Pferd trabt durch Supermarkt

Nachdem eine Schafherde in einem Penny-Markt für Aufregung gesorgt hatte, galoppierte nun in Texas ein Pferd durch den US-Supermarktriesen Target.

Von Lea Schober

Texas (USA) - Nachdem eine Schafherde in Burgsinn (Bayern) in einem Penny-Markt für Aufregung gesorgt hatte, galoppierte nun in Texas ein Pferd durch den US-Supermarktriesen Target.

Stephen Harmon ritt mit einem Pferd in eine Target-Filiale und sorgte damit für Aufsehen.
Stephen Harmon ritt mit einem Pferd in eine Target-Filiale und sorgte damit für Aufsehen.

Der TikToker Stephen Harmon ritt gemeinsam mit einer Frau auf dem Pferd direkt in eine Supermarktfiliale und ließ sich dabei filmen.

In dem auf TikTok veröffentlichten Clip ist zu sehen, wie die beiden durch die Gänge des Einkaufsriesen traben und die Aufmerksamkeit der Kunden auf sich ziehen.

Viele zeigten sich begeistert und streichelten das Pferd.

Die Mitarbeiter und die Security des Supermarkts wirkten hingegen sichtlich überfordert und reagierten verärgert auf den tierischen Besuch.

Das Video ging auf TikTok viral

Das Video löste bei vielen TikTok-Nutzern geteilte Meinungen aus.
Das Video löste bei vielen TikTok-Nutzern geteilte Meinungen aus.

Als das Tier schließlich auch noch Pferdeäpfel in der Filiale hinterließ, verließen die Reiter schnell wieder den Laden, um die Situation nicht weiter eskalieren zu lassen.

Das Video ging auf TikTok viral und wurde bereits über fünf Millionen Mal angesehen.

Zwar amüsierten sich manche Nutzer über den Ritt, doch andere sehen Stephen Harmons Verhalten als respektlos an, da die Angestellten den Pferdekot beseitigen mussten.

Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/cowboyatheart82

