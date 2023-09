Frau sieht oberkörperfreie Männer im Supermarkt, dann geht sie vom Schlimmsten aus!

Klagenfurt - Viel Aufregung um nichts! Im österreichischen Städtchen Klagenfurt am Wörthersee ist es zu einem Polizeigroßeinsatz der etwas anderen Art gekommen. Dabei war alles nur ein großes Missverständnis.

Weil ihr zwei Männer, die mit nacktem Oberkörper in der Klagenfurter Innenstadt einen Supermarkt betraten, verdächtig vorkamen, schlug eine besorgte Frau Alarm.

Die Betonung im nachfolgenden Fall liegt auf EIGENTLICH, denn tatsächlich hat sich am heutigen Mittwochvormittag im beschaulichen Klagenfurt am Wörthersee eine Szenerie zugetragen, die kurioser nicht hätte sein können.

Wie eine Polizeisprecherin schildert, sollen die Männer laut Zeugenaussagen daraufhin mit Umhängetaschen in eine nahegelegene Tiefgarage gelaufen sein.

Die Kärntener Polizei konnte schnell Entwarnung geben. (Symbolbild) © Erwin Scheriau/APA/dpa

Das sofort aufgezogene Großaufgebot bestehend aus Polizeihubschrauber, unzähligen Streifen des Klagenfurter Stadtgebietes sowie die schnelle Einsatzgruppe und das Einsatzkommando "Cobra" samt Hunden, die auf Sprengstoff spezialisiert sind, waren in Erwartung einer Gefährdungslage zum Ort des Geschehens geeilt.

So dramatisch und wild die Lage in der Kärntener Hauptstadt zunächst auch schien, so schnell war sie auch wieder vorüber.

Bei den verdächtigen Männern handelte es sich um zwei freiwillige Helfer, welche nach den kürzlich über den Südosten des Alpenlandes hereinbrechenden Unwettern tatkräftige Unterstützung leisten wollten, um Schäden in einer Tiefgarage zu beseitigen.

In einer Arbeitspause gingen die beiden auch in ein Lebensmittelgeschäft in der 10. Oktober-Straße, um sich einen kleinen Snack zu gönnen. Aufgrund der hohen Temperaturen seien sie oberkörperfrei unterwegs gewesen.