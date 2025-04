Frau stellt stolz ihr neuestes Schnäppchen vor: Doch beim zweiten Blick trifft sie der Schlag

Danielle Plowman (41) ist zu Beginn ihres Videos noch begeistert von ihrem Schnäppchen. © Instagram/Screenshot/the.petite.lady

Vergangene Woche ging das entsprechende Video, in dem die Britin auf dem falschen Fuß erwischt wird, auf Instagram viral. Darin hält Plowman das Kleidungsstück zunächst begeistert in die Kamera.

Doch nach einer Weile wirft sie einen Blick in den Schritt der Hose. Dann wendet sich das Blatt. Die 41-Jährige entdeckt einen Fleck, der in ihr sofort ein Ekelgefühl aufsteigen lässt.

"Ich war ehrlich gesagt total geschockt - so etwas erwartet man nicht! Ich wusste erst gar nicht, was ich tun sollte", sagte sie jetzt in einem Interview mit Newsweek.

In dem kuriosen Clip erklärt die Engländerin schließlich: "Das ist vielleicht mein schlimmster Vinted-Fund aller Zeiten", bevor sie sich ungläubig die Hand vors Gesicht schlägt.

Im Gegensatz zu Plowman können sich die Instagram-User über den spontanen Moment amüsieren. Mehr als zwei Millionen Klicks sammelte das Werk in weniger als einer Woche. Aber auch die Betroffene kann inzwischen wieder lachen.