Frau streitet mit ihrem Bruder um ein Telefon, dann verschluckt sie das Handy

Während eines Streits um ein Handy kam es zu einer impulsiven Reaktion einer 18-Jährigen. (Symbolbild) © 123rf.com/dragoscondrea

Wie die Times of India berichtet, kam es am Freitag vergangener Woche in der Stadt Bhopal im indischen Bundesstaat Madhya Pradesh zum Streit zwischen den beiden Geschwistern. Auslöser soll ein in China hergestelltes Mobiltelefon gewesen sein.

Als sich die Gemüter immer mehr erhitzten, beschloss die wütende junge Frau, das Gespräch zu beenden, allerdings auf sehr eigentümliche und bizarre Weise: Sie verschluckte das Handy. Das führte zu einer Wende in dem Fall ...

Denn wenig später begann sie, unter massiven Bauchschmerzen zu leiden und musste sich mehrfach übergeben. Besorgte Familienmitglieder brachten den Teenager schließlich in ein Krankenhaus. Dort wurden eine Reihe von Tests durchgeführt, darunter auch ein CT-Scan, eine Röntgen- sowie eine Ultraschall-Untersuchung.

Dabei wurde auch das elektronische Gerät entdeckt. Weil es nicht möglich war, das Telefon mit einer minimalinvasiven Operation herauszuholen, musste sich die junge Dame unters Messer legen.

In einem anstrengenden zweistündigen Eingriff gelang es dem medizinischen Team, das Handy aus dem Körper ihrer Patientin zu bergen. Der Schnitt musste mit zehn Stichen genäht werden. Die Frau soll bald aus dem Krankenhaus entlassen werden.