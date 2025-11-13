Frau trifft Freund nach Monaten wieder: Was dann passiert, kann sie kaum glauben

Sydney (Australien) - "Hm, ringst du gerade mit dem Tod? Ich bin momentan mit meinem Handy beschäftigt!" In einem neuen TikTok-Video von Cheyenne McDonogh aus Sydney wirkt es fast so, als würden ihrem Freund Aaron Dolden solche Gedanken durch den Kopf gehen, während sie um ihr Leben kämpft!

Aaron Dolden blickt ruhig von seinem Handy auf, während seine Freundin Cheyenne McDonogh keine Luft mehr bekommt. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/cheyennemcdonogh

Der Clip wurde von einer Überwachungskamera in einem Sushi-Restaurant aufgenommen, in dem sich die Australierin und ihr Freund kürzlich getroffen haben.

In dem Video verschluckt sich McDonogh an einem ihrer ersten Bissen. Sie hält sich kurz darauf den Mund zu, sitzt nach vorne gebeugt auf ihrem Platz. Als sie um Luft ringend aufsteht, bleibt Dolden entspannt sitzen. Immerhin: Er blickt von seinem Handy auf.

Als seine Freundin mit den Armen gestikuliert, greift er langsam nach einer Flasche, um ihr etwas zu trinken zu reichen. Doch die junge Frau will kein Wasser, sondern den Heimlich-Griff.

Den wendet ihr Freund dann auch tatsächlich noch an. Das Stück Sushi fliegt aus McDonoghs Mund - sie ist gerettet. Dolden streichelt ihr danach liebevoll über den Rücken.

Zwar kann sich das Ergebnis unterm Strich sehen lassen - er hat ihr das Leben gerettet. Doch die dürftige Ausführung fordert Gesprächsbedarf. McDonogh gab Newsweek deshalb jetzt ein Interview.