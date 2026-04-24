Frau lässt sich im Ausland die Brüste verkleinern: Dann bemerkt ihr Freund plötzlich, dass noch etwas fehlt
London (Kanada) - Eine 23-Jährige aus Kanada musste nach einer Operation an ihrer Oberweite einen unerwarteten Nebeneffekt feststellen: Nach dem Eingriff im Ausland waren Tattoos von ihrem Körper verschwunden.
In der Türkei erfüllte sich Aleigha Cartmen aus London einen Wunsch, der ihr bereits über ein Jahr lang auf der Seele brannte: Sie ließ sich die Brüste verkleinern.
Als sie sich nach der Operation im Spiegel ansah, hatte sie natürlich nur Augen für ihre neue Oberweite. Ihr Freund war es schließlich, der sie darauf aufmerksam machte, dass zwei Tätowierungen auf ihrem Körper fehlten. "Ich habe es zuerst gar nicht bemerkt", erinnert sich die 23-Jährige gegenüber Daily Star.
Ihr wäre zwar klar gewesen, dass bei der Brustreduktion auch überschüssige Haut entfernt wird, dass davon aber ihre Tattoos betroffen sein könnten, hatte sie nicht erwartet.
Die beiden Tattoos zierten bereits seit der Teenagerzeit ihren Körper. Es hatte sich zum einen um den Pfotenabdruck eines geliebten Haustieres gehandelt und zum anderen um eine persönliche Erinnerung.
Glücklicherweise war das Verschwinden der Körperbilder kein großes Desaster für die 23-Jährige: "Als ich es sah, war ich eher überrascht als verärgert", so Aleigha. "Der Chirurg und ich mussten sogar darüber lachen, weil ich es überhaupt nicht bemerkt hatte."
Beauty-Docs entfernen Tattoos bei Brust-OP
Sie hätte die alten Tattoos "sehr geschätzt", sagt sie. "Aber ich denke, es war an der Zeit, sie zu entfernen." Allerdings hätte sie es schön gefunden, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, die entfernte Haut samt der gestochenen Zeichnungen mit nach Hause nehmen zu können. Schließlich hätte sie ja einst dafür Geld bezahlt.
Auch wenn Aleigha den kuriosen Umstand auf TikTok öffentlich machte, ist sie überaus zufrieden mit dem Eingriff an sich. "Ich bin so glücklich mit meinem neuen Aussehen." Die großen Brüste wären für ihren Rücken eine große Belastung gewesen, täglich litt sie unter Schmerzen und Unbehagen.
"Es war sehr schwer, mit diesem Druck zu schlafen. Ich hatte ständig Reizungen unter meinen Brüsten, und selbst Treppensteigen war schmerzhaft."
Die verkleinerte Oberweite würde auch deutlich besser zu ihrer Figur passen.
Titelfoto: Bildmontage/Screenshot/Instagram/a_cartfart