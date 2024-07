Frau will Konzert besuchen - Was dort passiert, macht sie sprachlos

Eigentlich hatte sich Ava Schwartzbauer auf ein Konzert von Noah Kahan (27) gefreut. © Jason Kempin / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

In einem Video, das sie seither auf ihrem TikTok-Account veröffentlicht hat, berichtete sie von dem Vorfall - und ließ einige ihrer Follower sprachlos zurück.

Doch alles von Anfang an: Als Ava an der Location angekommen war und sich in der Menge einen Platz gesichert hatte, wurden die Fans des Sängers erst einmal warten gelassen. Anschließend folgte die traurige Nachricht: "[Das Konzert] musste aufgrund des Wetters abgesagt werden."

Kurzerhand wurden alle Besucher aufgefordert, das Gelände zu verlassen. Und das artete in ein kleines Chaos aus.

"Als [die Security] begann, die Leute vom Rasen zu schicken, blockierten sie alles", erklärte Ava. Das hieß: Sobald man die Menge einmal verlassen hatte, kam man nicht wieder hinein.

Eigentlich kein Problem, wenn man gerade dabei war, nach Hause zu gehen - wäre da nicht eine klitzekleine Sache gewesen: Ava musste unfassbar dringend aufs Klo.

"Ich ging zu einem der Sicherheitsmänner in der Menge und sagte: 'Hey, ich muss schnell auf Toilette. Es ist ein Notfall, ich kann es nicht mehr halten'", berichtete sie auf TikTok.