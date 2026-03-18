Frauen bekommen Kinder von ihren Zwillingen - und können nicht bestimmen, wer wessen Vater ist

USA - Lisa McAloon (37) teilte kürzlich ein witziges Video auf ihrem Instagram-Account - und sorgte damit für eine Menge Verwirrung.

Diese Familie sorgt immer wieder für verwirrte Blicke. © Instagram/Screenshot/lisa.mcaloon

Darin filmte sie nämlich sich selbst sowie ihre Schwägerin, die mit einem kleinen Kind spielt. Dazu schrieb sie: "Wenn deine Schwägerin das leibliche Baby deines Ehemanns bekommt."

Ein Statement, das nicht nur eine Kinnlade nach unten klappen ließ. Innerhalb kürzester Zeit wurde der Clip mehr als 500.000 Mal angesehen, die Nutzer trauten ihren Augen kaum.

Doch keine Sorge: Hierbei handelt es sich um kein großes Familiendrama, bei dem ein Part den anderen betrogen hat - sondern lediglich um einen witzigen DNA-Fact.

Demnach hat McAloons Ehemann Jason (37) nämlich einen Zwilling. "Weil er und sein [Bruder] ihre DNA miteinander teilen, besteht einfach keine Möglichkeit, anhand eines Tests die Vaterschaft zu bestimmen", erklärte sie gegenüber dem Nachrichtenportal Newsweek.

Ein kurioses Detail über ihre Familie, mit der die 37-Jährige nur zu gern angibt und das die Leute immer wieder aufs Neue verblüfft.