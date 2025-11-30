Zwillings-Babys sitzen sich erstmals gegenüber: Mutter kann kaum glauben, was dann passiert
Utah (USA) - Diese Mutter aus Utah geizt nicht mit großen Worten: "Ich kann nicht glauben, dass ich diesen Moment auf Video festgehalten habe", heißt es im Untertitel ihres Videos. Im Kommentar daneben legt Maddie Lawrence doppelt nach: "Das erste Mal, als sie sich wirklich bemerkten UND sich gegenseitig zum Lachen brachten!"
Ob es ihre Bemerkungen sind oder das Video an sich, sei dahingestellt. In jedem Fall ist es seit dem 18. November ein viraler Hit, mit inzwischen mehr als fünf Millionen Klicks.
In dem Clip sitzen sich die zweieiigen Zwillinge Asher und seine Schwester Nico erstmals gegenüber - ein Meilenstein für die sechs Monate alten Babys, die nun ganz anders miteinander interagieren können.
Ein paar Sekunden brauchen die Kleinen noch, um diese Möglichkeit zu erkennen. Dann geht es los. Beide sehen sich auf einmal intensiv an. Dann beginnt Asher, seine Schwester anzulächeln. Bald darauf macht sie es ihm nach.
Die Säuglinge wirken einen Moment lang regelrecht fasziniert voneinander, blicken beide aber auch zu ihrer Mutter.
Gegenüber Newsweek kam diese jetzt aus dem Schwärmen kaum mehr heraus.
Virales TikTok-Video zeigt süße Interaktion der Babys
"Ihre Reaktion war pure Freude", erzählte die dreifache Mutter dem US-Magazin. "Sie wussten die ganze Zeit, dass der andere da war. Aber jetzt konnten sie endlich miteinander interagieren."
Es sei ihr bis zu diesem Moment nie gelungen, dass sich beide Babys gleichzeitig ansehen, erklärte sie weiter. "Als sie sich in die Augen sahen und breit grinsten, wusste ich, dass sie sich gesehen hatten, und zückte blitzschnell mein Handy", so Lawrence.
Neben der Mutter verzückt der Clip auch das TikTok-Publikum, das mittlerweile mehr als 650.000 Likes hinterlassen hat. Unterdessen kann die US-Amerikanerin ihre Begeisterung über ihre Aufgabe als Zwillingsmutter nur weiter zum Ausdruck bringen.
"Es bedeutet, jeden Tag aufzuwachen und zu wissen, dass man doppelt so viel Lachen, doppelt so viele Meilensteine, doppelt so viele Kuscheleinheiten und doppelt so viele Erinnerungen erlebt", sagte sie.
Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/mads_lawrence