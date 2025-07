Friseur zaubert Haare auf Glatze: Kunde kann kaum glauben, was er sieht

England - Frust wegen Haarausfall kennt kein Alter. Auch wenn es vor allem junge Menschen besonders trifft, wenn ihnen bereits in ihren Zwanzigern die Haare ausfallen, gibt es auch ältere Semester wie John (58) aus England, die daran zu knabbern haben. Kürzlich wollte der ältere Mann endlich einen Schlussstrich unter seine Glatze ziehen, ging deshalb zu "Novo Cabelo Hair". Was der Toupet-Experte Rob Wood dort aus ihm machte, konnte John für einen Moment kaum glauben.

Also macht sich der Novo-Cabelo-Mann ans Werk. John muss hingegen damit leben, dass er eine blickdichte Brille aufsetzen muss. Er soll nämlich erst etwas sehen, wenn die neuen Haare perfekt sitzen.

Man könne natürlich auch ohne Haare weiterleben, aber er hätte einfach gerne wieder welche, so John. "Du weißt, was ich meine, oder?" Wood kann natürlich nur zustimmend nicken, ist er doch selbst bekennender Toupet-Träger.

In dem entsprechenden TikTok-Video sitzt der 58-Jährige im Salon des Haarkünstlers, der gleichzeitig auch Eigentümer von Novo Cabelo Hair ist. Dort schüttet John ihm sein Herz aus.

John (58) ist in den ersten Sekunden völlig baff, als er sich mit Haaren sieht. Kurz darauf lachen er und Rob Wood um die Wette. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/novocabelohair

Es folgt ein Schnitt und der Moment ist gekommen. John nimmt die Brille ab. "Oh mein Gott, oh mein Gott!", platzt es aus ihm heraus. Erstaunt hält er sich die Hand vor den Mund. "Ich kann es nicht glauben, kannst du es?", fragt er den Friseur.

Doch Wood lacht zunächst nur begeistert. Auch John muss kurz darauf lachen. "Das hat dir ein paar Jahre genommen", freut sich der Toupet-Fachmann schließlich. Dem kann sein Kunde nur zustimmen.

"Du bist jetzt offiziell ein Silberfuchs", ergänzt Wood. "Das ist brillant", sagt John, der sein Glück kaum fassen kann.

Doch nicht nur bei dem Gast kommt die Verwandlung gut an. Auch auf TikTok weiß der neue Look zu überzeugen. So braucht das kuriose Video keine drei Tage, um bereits mehr als 120.000 Klicks zu erreichen.

Das nennt sich dann wohl eine Win-win-Situation!