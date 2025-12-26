Seine Frau wünschte sich Veränderung: Wie dieser Mann den Friseurladen verlässt, macht sprachlos

Richmond - Dieser Kunde brachte richtig Weihnachtsstimmung in das Friseur-Geschäft von Thai Ngyuen: Mit seinen zotteligen Haaren und dem Rauschebart erinnerte der rüstige Mann direkt an Santa Claus - doch das sollte sich schleunigst ändern. Vor allem seine Frau wünschte sich eine Veränderung.

Der Kunde von Friseur Thai Nguyen wünschte sich ein Wunder, was seine Haare anging. © Bildmontage/Screenshot/TikTok/nguyensteadycutting

"Ich brauche ein Wunder, mein Freund", erklärt er Friseur Thai Nguyen in einem Video. "Mal sehen, was du so drauf hast." Die haarigen Baustellen sind schnell erkannt: Der Kunde sieht - nett ausgedrückt - alles in allem etwas ungepflegt aus.

Sein graues Haar hat laut eigener Aussage seit fast einem Jahr keine Schere mehr gesehen und auch der Bart des Mannes benötigt mal wieder etwas Zuwendung.

Nicht nur der Kunde selbst will etwas ändern: "Meine Frau ... es ist ihr Weihnachtsgeschenk", beginnt der Weihnachtsmann-Verschnitt zu erklären. "Sie sagt, es ist für mich, aber ich glaube, es ist eher für sie."

Von seinem Bart will sich der Kunde allerdings eher ungern trennen: "Ich würde ihn eher lang lassen", meint der Mann aus Zentral-Virginia. Stutzen wäre aber in Ordnung.