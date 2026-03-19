Für 700 Euro Miete! Acht-Quadratmeter-Schuppen auf Mallorca sorgt für Empörung

Maria de la Salut (Mallorca) - Acht Quadratmeter, Wasser aus einem Brunnen und eigentlich ein Schwarzbau - für diesen Schuppen verlangt ein Vermieter auf der beliebten Urlaubsinsel stattliche 695 Euro. Nachdem die dreiste Anzeige im Netz die Runde gemacht hatte, schaltete sich nun auch die Polizei ein.

Dieses "Häuschen" sorgte im Netz für Empörung. Der Eigentümer verlangte für den ausgebauten Schuppen mehr als 600 Euro Miete. © Guardia Civil

Die Hütte in der Gemeinde Maria de la Salut in der Mitte der Insel sei "ideal zum Abschalten", schwärmte der Besitzer in seiner mittlerweile gelöschten Announce im Internet. Für die angeblich 25 Quadratmeter große Wohnfläche wollte er von künftigen Bewohnern 695 Euro im Monat haben.

Der Schuppen sei "komplett renoviert" und verfüge über einen Holzofen, einen Gasherd, Dusche sowie ein Schlafsofa.

Wasser könne man allerdings lediglich aus einem Brunnen beziehen, zwei kleine Solarpaneelen liefern etwas Strom. Eine Garage sei außerdem "inklusive" - von ihr fehlte jedoch jede Spur.

Zumindest das Grundstück, das insgesamt 7000 Quadratmeter groß ist und sich mitten in der Natur befindet, könnte für den ein oder anderen Interessenten ansprechend sein.

Letzteres hob auch der Vermieter in seiner Anzeige hervor, erklärte Haustiere als willkommen und schwärmte vom vielen Platz für Grillabende und Freizeitaktivitäten.