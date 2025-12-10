 6.943

Frau hat Problem mit ihren alten Schiebetüren: Als Nachbarin Geheimnis verrät, ist sie platt

Erst Wochen, nachdem ein Paar ein rund 150 Jahre alte Haus bezogen hatte, verriet eine Nachbarin den beiden ein Geheimnis über die Türen.

Von Christian Norm

Louisville (Kentucky) - Michaela Rose und ihr Mann sind vor einigen Wochen in ein viktorianisches Haus in Louisville, Kentucky, gezogen. Dort fielen beiden die antiken Schiebetüren sofort ins Auge. Das Problem: Es war ziemlich schwer, diese zu bewegen. Erst Wochen, nachdem das Paar das rund 150 Jahre alte Haus bezogen hatte, verriet eine Nachbarin den beiden ein Geheimnis über die Türen, wodurch sich das Problem löste.

Michaela Rose hatte vor Kurzem ein echtes Aha-Erlebnis mit ihren Schiebetüren.
Michaela Rose hatte vor Kurzem ein echtes Aha-Erlebnis mit ihren Schiebetüren.

"Uns fielen die Türen sofort bei der Hausbesichtigung auf (...) Sie trennen den Salon vom Wohnzimmer, sodass ein großer, schöner Raum entsteht, wenn die Türen geöffnet sind", erzählte Michaela Rose, die ihren Nachnamen nicht nannte, diese Woche in einem Interview mit Newsweek.

Wochenlang mühten sich die neuen Hausbesitzer mit den Türen ab, hatten immer wieder Schwierigkeiten damit, sie in die Wand hinein- bzw. hinauszuschieben.

Das sollte sich ändern, als sie Besuch von ihrer Nachbarin bekamen.

Denn die Frau wusste aus gutem Grund ganz genau, welches Geheimnis die antiken Türen verbargen.

TikTok-Video zeigt kuriose Auflösung

Der Trick: Dank des Knopfes fährt ein kleiner Griff aus der Schiebetür.
Der Trick: Dank des Knopfes fährt ein kleiner Griff aus der Schiebetür.

Wie sich herausstellte, war sie selbst vor rund fünfzehn Jahren die Besitzerin des Hauses gewesen. Daher kannte sie einen Knopf, der für Michaela und ihren Partner bis dahin nur wie eine Verzierung ausgesehen hatte.

Diesen drückte die Frau ein, wodurch ein Griff aus der Tür ploppte, der nun hinausgezogen werden konnte. "Wir wussten gar nicht, dass es diesen Griff gab, bis wir unsere Nachbarin einluden", sagte Michaela dem US-Magazin.

"Ich war ehrlich gesagt erstaunt, als wir diese Funktion entdeckten, und war auch ein bisschen erleichtert. Eine der Türen klemmte, und ich hatte schon befürchtet, dass wir sie beschädigen müssten, um sie herauszubekommen. Aber wir konnten den Griff benutzen."

Unterdessen hat sie ein Video der geheimen Griffe auf TikTok veröffentlicht. Dort zeigen sich auch andere von der Funktion beeindruckt. Seit dem vergangenen Monat sind gut 60.000 Klicks zusammengekommen.

Titelfoto: Bildmontage: TikTok/Screenshots/michaela_rose05

