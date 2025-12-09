Frau kommt mit Krämpfen in Klinik: Was sie dort erfährt, haut sie komplett um

Tennessee (USA) - Sie hatte nicht den Hauch einer Ahnung, was wirklich los war: Keionna Dickerson bat vor einigen Monaten in einer Klinik in Tennessee um Hilfe, weil sie fiese Krämpfe im Bauchbereich hatte. Was sie dann erlebte, haute sie komplett um.

Warum strahlt die Krankenschwester (l.) wohl so? Keionna Dickerson (r.) war eigentlich wegen schwerer Krämpfe ins Krankenhaus gegangen. © Bildmontage: TikTok/Screenshots/velvet.lover5

In einem Interview mit Newsweek sprach die US-Amerikanerin jetzt über die verrückteste Zeit ihres Lebens. "Die starken Krämpfe fühlten sich an wie eine Mischung aus Menstruationskrämpfen und Hungergefühl", erzählte sie.

Und fügte hinzu: "Deshalb bin ich ins Krankenhaus gegangen, weil ich dachte, es stimme etwas nicht mit mir." Damit lag sie zumindest teilweise richtig. Es stellte sich allerdings heraus, dass es sich bei ihren Krämpfen in Wahrheit um Wehen handelte.

Dickerson war nämlich hochschwanger. "Ich bin wegen der Schmerzen ins Krankenhaus gegangen und zwei Tage später mit einem Neugeborenen wieder herausgekommen", sagte sie dem US-Magazin.

Aber wie kann das sein? Warum hatte die junge Frau bis kurz vor der Geburt ihres Babys nicht den Hauch einer Ahnung ihrer wahren Umstände gehabt?