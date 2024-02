Gepäckabfertiger wird sofort gefeuert, als herauskommt, was er Passagier auf Gepäck notiert hat

Perth/Karratha (Australien) - Mit dieser Nummer kam er nicht durch. Ganz im Gegenteil: Sie kam wie ein Bumerang zurückgeflogen. Am Ende wurde der Flughafenangestellte von Qantas Airlines auf Lebenszeit entlassen. Der Grund: Ein kurzes Wort, das er einem Passagier auf ein Transportetikett geschrieben hatte.

Auf dem 31-Kilo-Etikett wurde noch eine weitere Nachricht hinterlassen. © Facebook/Screenshot/Sonny Tilbury

Sonny Tilbury flog am Freitag von Karratha nach Perth in Australien. Offenbar hatte der Mitarbeiter am Flughafen von Perth ein Problem mit seiner 31 Kilogramm schweren Tasche.

Denn als Tilbury dort sein Gepäck in Empfang nahm, hing daran nicht nur ein Etikett, auf dem die 31 Kilo vermerkt waren, sondern auch ein zusätzliches Wort, das mit einem grünen Filzstift darüber gekritzelt worden war.

"Offensichtlich war der Qantas-Gepäckabfertiger am Flughafen Perth nicht glücklich, mein Gepäck hochzuheben", schlussfolgerte Tilbury.



Das heftige Schimpfwort, das hier nicht wiederholt werden soll, erregte nicht nur den Unmut des Passagiers, sondern auch den der Vorgesetzten des Flughafenmitarbeiters.

"Das ist eindeutig inakzeptables Verhalten", sagte ein Qantas-Sprecher gegenüber Yahoo News Australia und setzte noch einen drauf.