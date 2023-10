Grusel-Kürbis oder Meisterwerk? Künstlerin verewigt Taylor Swift auf 180-Kilo-Gemüse!

Nun hat sich die 68-Jährige an einen weiteren Star der Superlative gewagt: Taylor Swift, die seit ihrer mehr als erfolgreichen Eras-Tour in aller Munde ist, Reihenweise Spotify-Rekorde knackt und mittlerweile sich sogar Milliardärin nennen darf.

Wie das Newsportal Insider berichtete, landen schon seit 1988 die Gesichter von Promis und berühmten TV- und Film-Charakteren auf den orangefarbenen Prachtstücken. Skandalrapper Kanye West (46), Ex-Präsident Donald Trump (77) und sogar Grogu alias Baby-Yoda aus der Star-Wars-Serie "The Mandalorian" zierten bereits die riesigen Kürbisse der Künstlerin.

Je größer, desto besser - so lautet das Motto von Künstlerin Jeanette Paras (68) aus dem US-Bundesstaat Ohio. Denn sie hat sich auf Kürbis-Malerei spezialisiert: da wo andere fleißig schnitzen, geht sie mit Pinsel und Farbe ans Werk und kreiert auch schon mal auf 180 Kilogramm-Schwergewichten ihre Kunstwerke.

Doch auch der neueste Promi-Klatsch um Swifts Liebesleben habe eine Rolle gespielt: "Oh, und natürlich hat ihr Dating-Leben mit dem zweifachen Super-Bowl-Champion Travis Kelce sie zu einer herausragenden Persönlichkeit gemacht, die zum 'Kürbis' gemacht werden musste", fügte Paras hinzu.

Taylor Swifts (33) Gesicht auf dem riesigen Kürbis soll der Brustkrebs-Forschung zugutekommen. © Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Jeanette Paras sucht sich nicht aus reinem Interesse Promis und Stars aus, die sie auf ihren Kürbissen abbildet.



Sie will damit vor allem mehr Aufmerksamkeit für ihr Projekt erhaschen - das einem guten Zweck dient und Teil einer Partnerschaft mit dem Stefanie Spielman Fund für Brustkrebs-Forschung an der staatlichen Universität in Ohio ist.

Paras, die selbst zweimal an Brustkrebs erkrankte und diesen erfolgreich besiegte, liegt das Projekt deshalb besonders am Herzen.

"Mein Ziel ist es, durch die Aufmerksamkeit meiner Paras-Kürbisse das Bewusstsein zu schärfen und dabei zu helfen, diese schreckliche Krankheit zu bekämpfen. Jeder kennt jemanden, der Brustkrebs hat oder hatte", so die 68-Jährige.