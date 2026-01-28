Handy rettet Leben: Deutsche Urlauberin übersteht eisige Nacht in den Bergen

Gröden (Italien) - Eigentlich sollte es eine märchenhafte Wanderung durch die Südtiroler Berge werden - für eine deutsche Urlauberin endete der Ausflug jedoch in einem Albtraum.

Mehrere Einsatzkräfte waren an der Suche nach der 64-jährigen Deutschen beteiligt und durchkämmten das Gelände trotz der niedrigen Temperaturen. © Facebook/Screenshot/FF Wolkenstein EO

Wie das italienische Nachrichtenportal RaiNews berichtet, war die 64-Jährige am Montagmorgen mit einer Wandergruppe aus Wolkenstein Richtung St. Ulrich unterwegs.

Auf dem Weg fühlte sich die Frau jedoch unwohl und entschied sich, allein den Rückweg anzutreten. Dabei verirrte sie sich jedoch offenbar und kam vom eigentlichen Weg ab.

Als die Gruppe die Frau am Abend weder auffinden noch erreichen konnte, alarmierten sie die Rettungskräfte.

Aufgrund der niedrigen Temperaturen wurde sofort eine groß angelegte Suchaktion gestartet.